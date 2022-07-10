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炎夏的清涼湯

年清怡

夏天晨練完太極拳，喝一碗溫涼湯，那是開水沖雞蛋花，再調上奶粉和蜂蜜，沁潤肝脾十分舒服享受，清涼湯飲伴我幾十年。

高中一九六三級的同班好朋友擅長游泳，他說小學和初中時游泳後回到家裡，喝著媽媽事先熬好放涼的綠豆稀飯，真是痛快過癮。我們讀高中時，是一九六○年秋天，正是大饑荒最嚴重的時期，口糧定量大減，而且限定在公共食堂買飯；飢餓的家庭無力熬上綠豆稀飯，讓孩子游泳之後吃個過癮。

儘管是半飢餓狀態，青少年喜歡活動的天性不改，有時到河裡游泳，游完後喝綠豆稀飯；日後學生之間相互回憶，分享以前吃過、見過或聽過的美味佳餚，雅稱「精神會餐」。後來這種「精神會餐」的談論，遭到政治課教師批判。

一九六三年高考之後等候通知，游泳以後仍喝著綠豆稀飯，配著四川的家常泡菜，那種愜意享受至今餘味悠長。一九六二年在天津的叔叔寫信給父親，信上說，不用再把老祖母的糧票寄到天津，讓老家的兄長和姪子們能多吃一口飯；於是我們家有了相對寬裕一點的糧食，可以不用「論兩計錢」地盤算著每頓飯的多寡，這才有條件在夏天盡情喝綠豆稀飯。

在舊的秤重單位，是採斤、兩、錢，不足一兩的重量，就用「錢」來標稱。

一九七○年，工廠的熱處理車間新建成，新增加高溫作業和高溫工種，全廠每天每人發送四支有綠豆粒的冰棍，在熱處理車間工作的人冰棍加倍。為了照顧上中班和夜班的工人，每天下午四時左右發冰棍。我仗著年輕氣盛，曾經一口氣吃下七支冰棍，暴吃冰品造成胃部痙攣疼痛，甚至痛到在床上打滾；老工人好心提醒：「冰棍是公家的，身體可是自己的。」這些話，成為一輩子的警鐘。

不少師傅向革委會主任請求，把防暑降溫的費用給工人發現金，減發冰棍，廠頭兒說：「你們的建議，我完全贊成，但是政策不允許發錢。」可辦而不敢辦，是因為合理不合法，廠裡食堂只能多熬一些綠豆湯，以防暑降溫。

當時所謂的「國營企業」，工廠被管制得僵硬無措，一九七八年開始的「改革開放」，四川首先提出擴大企業自主權，才讓企業能自主經營。

改革開放後，私有企業的老闆增加員工的勞保福利，這是看重員工、吸引人才、增加生產、減少意外事故的經營策略。老闆在自己企業裡實施自己的管理方法，不再有文革那種「合理不合法」的框架。

一名學弟後來自己辦起了熱處理廠，工人都喝上綠豆熬出的糖茶。學弟經營有方，聚集了大量的技術工人和工程師擴大經營範圍，人員和生產的規模遠遠高於國營熱處理廠。一份夏日的綠豆糖茶，與文革裡的防暑降溫，相似，又不同。

不同年齡層的人喝著綠豆湯水，記憶著普通人感受的社會變化。

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