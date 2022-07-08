上世紀四○年代末，中國戰事頻仍，平民百姓生活受到了極大影響，家無隔夜糧、上頓不接下頓的人家，比比皆是。當時我家租住在山東濰縣城裡郭家巷的張老太家前院，日常生活依靠在南沙灘開花生油代理店的族兄秦鋼瑞，因我父親在他店裡幫工，隔三差五去他家拿一次小米 。

全家大人小孩共五口，天天上午喝小米粥，下午吃小米乾飯，很少能吃上蔬菜，肉類更是甭想，時常半飢不飽地艱難度日。

恰在此時，國軍四十五師的一個炊事班進駐了張老太家後院。有一天，駐軍在院子裡聚餐，餐具不夠用了，一名操著濟南口音、自稱是炊事班魯班長的軍人向我家借菜盆，我母親沒有猶豫 ，立刻把洗乾淨的菜盆拿給了他。次日，他送還菜盆時，籠布底下放著兩個白花花的卷子（即長方型饅頭）。母親婉言拒收，魯班長說：「看著你們生活挺困難，給孩子們吃吧。」

從此以後，魯班長每次借餐具，送還時從不空手，大都是帶點米飯或饅頭，有時甚至還帶肉或菜。有一天還菜盆時，魯班長端來了小半盆馬油。父親聽說是馬油 ，感覺很奇怪，哪來的馬油啊？沒聽說過有人吃馬油。魯班長表情沉重地說：「共軍 開始攻城第三天，幾枚迫擊砲彈落在城牆下的馬壕裡，炸死了一匹馬，馬油就是從那匹馬身上的脂肪煉出來的，你們就慢慢食用吧，我們在這邊可能住不久了。」

說完他就悶悶不樂地走出了我家，父親送走了他，回到屋裡對母親說：「既然馬油可以食用，咱們麵瓢裡不是還有大半瓢麵嗎？用馬油烙個油餅換換口味吧，小米乾飯實在吃夠了。」

母親和好麵，先擀成一個大餅，然後倒上馬油 ，反覆摺疊使油均勻後，撒上蔥花和細鹽，捲起來做成一個劑子，然後擀成了一個多層油餅，在熱鏊子上翻面烙了一會兒就熟了。全家人分享這個特殊的油餅，父親邊吃邊嘮叨：「以前常吃油餅，從來沒吃過這麼香的，馬油餅又酥又香，真好吃啊。」

常言道：「缺時給一口，強起有時給一斗。」魯班長借還餐具之際，隔三差五饋贈食物，雖然數量不多，但對我們解飢紓困 還是有著不小的幫助，尤其是我的兩個妹妹受益最多，魯班長是我家名副其實的恩人。

古人云：「滴水之恩，當以湧泉相報。」幾十年來我欲報恩，苦於恩人無處尋，如今魯班長若健在，亦是九十歲以上的老人了，我衷心祝福他長命百歲；若已不幸離世，願他不再為炊事勞累，平靜安息。