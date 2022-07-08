父親的十大罪狀（下）

沒過幾天，那名管理區幹部就請我父親過去，一方面是商量如何建造磚窯廠的事情，另一方面，也透露吳村村幹部正在整理我父親的黑資料，據說有十條罪狀，並準備告到公社領導那裡。於是他建議我父親舉家搬到他們村去，戶口等相關手續他會幫忙辦。

故土難離，在中國農村傳統文化裡，沒有人願意離開自己的家鄉，因為一旦離開了家鄉，就是逃荒，意思就是出去討飯，父親當然不會輕易做出這個選擇。直到我二哥的中考被吳村村幹部聯合舉報，到最後被頂替了名額，父親才下定決心搬離吳村；但為了留條根，最終把我的戶口留在了吳村。

搬離吳村三年後，我二哥就考上西安一所著名大學，也算是吳村考出去的第一個大學生，這讓父親終於揚眉吐氣，隨之便產生要為我爺爺立碑的念頭。但是，爺爺的反革命帽子雖然摘了，反革命罪依然存在，加上一九八九年的六四 學潮爆發時，全國高校罷課，我揹著畫夾去了西藏，二哥去了天安門 ；後來，我們都遭到所在學校記過處分，因此失去畢業後進入國有事業的資格。

雖然至今我們也沒向父母提起關於學校的處分，但顯然父母也大概知道事情的嚴重性，因為鄰村的一個大學生在天安門失蹤後，隨即被政府定為反革命罪，同時也連累了他的父母親友，經常被政府和村裡當作反面典型，最後導致那個大學生的母親精神失常。

我父母又開始了膽顫心驚的生活，並要求我和二哥必須每個月寫信回家報平安，雖然他們都不識字；同時，我父親再也不敢提為爺爺立碑的事了。

一直到了一九九七年，中國政府修改刑法，去除了反革命罪，代以危害國家安全罪，「反革命」這個籠罩在我們家族幾十年的陰影才逐漸散去。後來我和二哥也分別在廈門和北京 成家立業，並不時接父母到我們所在的城市過年，父母才終於放心了。

那時候，父母在老家還經營著一片桃園和桃園邊上的一間農藥店，收入雖然不能和城市相比，但在農村已經是相當不錯了；但也因此引起村民的諸多嫉妒，因為我們家是從其他村搬來的，俗稱「外來戶」，外來戶往往被坐地戶看不起。

老書記在的時候情況還好，等老書記去世後，村裡的大戶人家就頻頻找我們家的麻煩。後來這個大戶家族裡有人當上了村裡的書記，就藉著調整村裡耕地和宅基地的理由，強行收回了那片桃園和農藥店，並化整為零當成宅基地賣給村民，還不允許我家買，這讓我的父母甚是鬱悶。雖然，最後在父母的據理力爭下，花費比其他村民高了一千多塊的價格，買下了農藥店的位置，但也甚為感嘆孤門獨戶的無奈。

於是，父親又動起為爺爺立碑的念頭，並不顧母親反對，開始行動起來了；他首先去找了時任吳村書記的麻胡，他是朱氏後大門的人，一直和前大門存有芥蒂，結果就是不同意。隨後父親去找醉人老三，因為他的輩分最大，老三的建議是先修家譜，然後給整個吳村的朱氏家族立碑。然後老三就親自帶著我父親去麻胡家，麻胡也是朱氏子孫，再加上他還真的不敢拒絕醉人老三，於是就做了順水人情，同意了這件事。

修家譜要比立碑複雜多了，這是一個有系統又龐大的工程，不但需要多人參與，還需要很多錢。老三建議吳村的朱氏家族每家每戶出兩百塊錢，不足的部分他來想辦法；另外，他還告訴父親一個遠在江蘇、稱為「朱圩」的村名，並交代一定要到那裡去尋根，說當地是吳村朱氏一族的起源地。

不久，吳村來了兩輛掛著軍牌的吉普車，接走了醉人老三，兩、三個月後的一個晚上，老三忽然來了我們家。父母趕緊炒了幾個菜、並拿出幾瓶徒弟們過節送的酒招待他；老三喝了幾杯酒後，拿出一沓錢給父親，說是修家譜的經費。原來老三離開的這幾個月，是被一名老戰友接走了，那名戰友現在已經是南京軍區的將軍了接他去南京軍區的各個部隊演講；講的無非是在朝鮮戰場上的經歷，整個過程不但吃好喝好，每次演講還能拿到一筆為數不菲的報酬。

當父親不知所措地看著那一沓鈔票時，老三補充說，這些錢是他應該出的，因為當年他隨著高本章的部隊南下時，從我曾祖母那裡帶走了四金剛腿子的銀錢。國軍敗退到台灣時，他本可以跟著一起去，但他還有一個責任，就是守護黃土嶺的朱氏祖墳，於是他最後選擇加入解放軍的部隊。但老三沒想到，他很快就被送到朝鮮戰場，雖然萬幸活命，但最終也沒能保護住黃土嶺的朱氏祖墳，這是他最大的遺憾，所以非常希望父親能把吳村朱氏家族的家譜修訂完成。

自此，父親開始著手操辦修家譜，按照老三的建議，不但要把歷年來從吳村搬離的那些朱氏子孫聯繫起來，還要遠赴江蘇的朱圩尋根，有時候一去就是半個多月。前後歷時十多年，終於在二○一二年初，家譜修訂完成，六大本線裝祖譜，足有二十厘米厚。

接著就是著手立碑的事宜了，也就在這個時候，黃土嶺正在修建一個儲藏生鮮蔬菜的冷庫，打地基時挖出了幾塊碎石頭和幾具骸骨，幾塊碎石頭拼起來很像是一個石獅子。老三立即把這些收了起來，並要求麻胡在黃土嶺的一塊高地上，修葺朱氏祖墳並為朱氏先祖立碑，據說那塊地就是傳說中寒窯老婦人講故事的老槐樹所在地，當然，老槐樹早就沒了。麻胡也不敢怠慢，隨即答應了，並偷偷請馬三奶奶選定了一個日期。

立碑前夕，父親專門打電話給我和二哥，我們第二天就趕回了老家，全程參與並用攝影機記錄整個立碑的過程。

多年以後，我和二哥驅車去上海，剛好經過父親一再提起的朱圩，於是停車後在村頭找了個飯館，吃飯的時候得知，朱圩沒有一家是姓朱的，大部分姓吳，於是問老闆為什麼叫朱圩呢？老闆說，傳說很久以前，朱圩的人都是姓朱的，一次大水災後村民差不多都淹死了，只剩一個老婦人和小男孩到外地討飯去了，再也沒回來，後來幾家姓吳的過來定居，但村名一直沒改。

一切看似傳說，一切又那麼真實。

➤➤➤父親的十大罪狀（上）