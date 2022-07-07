父親的十大罪狀（上）

據母親回憶，父親年輕時並不是個安分的農村人，不擅耕種，倒喜歡擺弄各種樂器，還能自己動手做笛子、二胡等，會拉一手漂亮的京胡；這些愛好並不受農人喜愛，在農村往往被認為是不務正業。

上世紀五○年代，農村進行土地改革成立人民公社，吳村也成立了集體勞動生產隊，每家每戶成年勞動力都必須參加，並按出工時間計算工分，再按工分領取糧食。我父親根本不擅長農田的勞作，但由於他能擺弄各種樂器，就被分配到公社的宣傳隊，並隨著宣傳隊到各個工地演出慰問。

這個工作雖然比農活輕鬆，但卻領不到工分，只是隔三差五從宣傳隊領一些口糧，無非是一袋地瓜乾或是幾斤玉米，經常會有蒸好的窩頭或玉米餅子；偶爾到條件比較好的工地慰問，還能分到幾個白麵饅頭。

雖然這種機會極少，但也因此引起了生產隊領導幹部的不滿，原因之一是他們一年到頭吃不到一次白麵饅頭；更重要的原因是，由於我父親沒參加生產隊的勞動，不服他們的管。於是他們透過各種方法去宣傳隊，甚至是公社領導處告狀，當然，他們的理由肯定不能是幾個白麵饅頭，而是我爺爺曾經當過國民政府的保長，是現行反革命，所以批評我父親不適合在宣傳隊工作。

宣傳隊的領導一向比較賞識我父親，但也頂不住來自公社領導的壓力，就介紹我父親去一家燒磚的窯廠拜師學徒，臨走時還囑咐他說：「吹拉彈唱畢竟不是長久之計，還是踏實一點學門手藝吧。」果然，在文革開始不久，宣傳隊被取締，幾個領導和骨幹還被打成牛鬼蛇神，我父親也逃過一劫。

父親在窯廠當學徒，不到一年後趕上了大躍進，全民大煉鋼鐵，用來燒磚的主要燃料木材和煤炭都被用去土法煉鋼了，窯廠沒了燃料只能停工。後來我父親建議換一種燃料，用稻草和麥穰代替，他的師傅極力反對，說從來沒人這麼幹過，肯定不能成功，然後就扔下大夥，投入大煉鋼鐵的行列了。

父親不甘心回家種地，也對煉鋼不感興趣，就留在窯廠，經過多次實驗，最後真的用麥穰和稻草燒出了紅磚，硬度比原來用煤炭和木材燒製的青磚更高，成本也更低。當時無論農村還是城鎮，如果要修橋鋪路或建屋蓋房都需要大量的磚石，父親的實驗成功，恰好填補這個需要，於是窯廠領導就獎勵了我父親一輛自行車和一只手表。

這也是父親的工作需要，因為窯廠離我們家較遠，需要交通工具，且燒磚需要嚴格控制時間。但當時整個公社沒幾輛自行車，這又成了吳村幹部對父親不滿的理由，後來他們搜羅了十條整治我父親的罪狀，第一條就是騎洋車子、帶手表、不理村幹部。

父親的聲名很快傳遍了附近幾家窯廠，甚至他的師傅也再次回來向他討教這門技術，並且把他門下的徒弟都轉給我父親，也就是父親以前的師兄弟後來都成了他的徒弟；另外，慕名前來投師學藝和邀請父親前去指導的人絡繹不絕。

據父親介紹，燒窯這個行業也屬於江湖道門之一，奉魯班為祖師爺，收徒也是要開香堂的，徒弟要遵守三年效力於師傅的規矩，三節兩壽都要給師傅送禮；特別是春節，我家往往能收到很多粉條、雞蛋 之類的禮物，有時候還能收到幾斤豬肉。

生產隊每逢過年也會分發過節糧，偶爾也分豬肉，數量是按照每家人口的多寡來分發。有一次，吳村生產隊分發豬肉，村幹部故意分給我們家一整塊大骨頭，根本沒什麼肉，父親氣得和幹部們大吵一架，這個後來也成為父親的一大罪狀：挑肥揀瘦，不服從生產隊的分配。

父親是吳村第一個購買收音機的人，我至今記得收音機的牌子是「紅燈牌」，要裝四節電池；當時正流行梅蘭芳的評書、楊家將和岳飛傳，每天吃完晚飯，鄰居們就擠滿了我家的堂屋，有時候甚至坐滿整個院子。

當時村民不但白天要參加集體勞動，晚上還要參加各種學習班和批鬥會，挨批鬥的人當中就有我爺爺，而我父親身為反革命家屬，每次批鬥會是必須要參加的。

然而，晚上的批鬥會時間往往就是收音機播放評書的時間，於是很多時候，批鬥會剛開始不久，村民們會趁著幹部不在就草草收場，集體到我家收聽評書；我父親則會拿出徒弟們送的茶葉、乾果等食物招待鄰居們，此事後來被村幹部們知道了，又給我父親加了一條罪狀：小資產階級少爺作風。

此外，還有更嚴重的一條是：包庇犯罪分子逃避群眾的批鬥。於是他們還專門組織了一次針對我父親的批鬥大會，甚至邀請管理區的一名幹部到現場坐鎮，沒想到那個管理區的幹部同時也是另外一個村的支書，他們的村正準備建設一個磚窯場，之前和我父親接觸過幾回，並邀請他去指導。

批鬥會現場，村幹部指責我父親包庇犯罪分子，當然，這個犯罪分子指的就是我爺爺；我父親則反問那些村幹部，說我爺爺已經服過刑，而且刑滿釋放了，怎麼還是犯罪分子呢？村幹部被反問得啞口無言，只能看向那名管理區的幹部，那名幹部則幫著我父親說話：「已經服刑期滿的人，就不再是犯罪分子了。」而且建議以後此類批鬥會就別開了。果然，此後我爺爺就沒有被批鬥過，但是父親和村幹部的梁子也結下了。

➤➤➤父親的十大罪狀（下）