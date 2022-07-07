老友一生最大的嗜好是搜集各式各樣的水晶藝品，在她過去多年的旅途中，每逢抵達景點，總是不厭其煩地尋尋覓覓，經常在偶然中尋獲心儀的水晶，就會變成她的凱旋之行。

數十年來林林總總，含括了從世界各地所蒐集的各色多樣水晶，為數可觀地擺在一個精緻的大型立地紅木玻璃櫃中，裡面還裝有迴旋的彩色照明燈，每當打上彩燈，可真是令人目不暇給。

老友除了寄情於水晶世界自得其樂外，也樂於與朋友鄰居分享收藏的喜悅，她常說：「獨樂樂不如眾樂樂。」只要有人問起，她便如數家珍地仔細道出每件水晶的年分、地點及出處。

有一名專門收藏茶壺的朋友，見她對水晶的投入與癡心專注，自嘆望塵莫及。

她常說水晶似有情，總以絢爛的光彩回報知音，唯有置身其中，才能體會其中的奧妙，簡直把水晶給說活了。

去年疫情 奪走了她的姪子及一名鄰居的生命後，她在哀悼之餘，感嘆世事無常，自忖早已超越古稀之齡。

這也讓她不禁惦記著老子所言「飄風不終朝，驟雨不終日」，思索著在她離開這個世界之後，花了她大半輩子的心血、珍藏一櫃子的水晶，將何去何從？

它們一路伴隨著她走過人生的高峰及低谷，她想要在自己尚有能力處理之前，為它們找到合適的歸宿；早先就已數度徵詢過三名子女是否願意接收？然而他們皆不假思索地婉拒了；想到兒女的漠然態度，她不免一股哀愁湧上心頭。

經過一番心理掙扎後，她終於體會了世間萬物都像花開一樣，雖然短暫，但都曾經燦爛過，帶不走的是身外物的絢麗與輝煌。她也了解現代的年輕人，對於事物品味的價值觀大異於他們的父母輩，強求不得，也犯不著為此感到失望。

這般自我開導後她想通了，決定找來職業收購藝品商，或捐獻給慈善機構嘉惠他人。人生下半場，活的就是一份豁達、一份明白，她也不再為此煩心了。