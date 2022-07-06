《老照片說故事》印度宮賭場酒店

印度宮賭場酒店老照片。

儘管疫情肆虐、股市狂跌、供應鏈緊張、通貨膨脹乃至於烏俄戰爭，都沒有影響到博彩業的一枝獨秀。據統計顯示，全美賭場二○二二年僅三月的總營收，就高達五十三億元，創歷史最高紀錄，看到這則消息，讓我回憶起在印度 宮賭場酒店的趣事。

那是一九九一年六月 ，我參加湖南酒店考察團。從紐約來到大西洋城，參觀了希爾頓酒店，經過每年九月都會舉辦美國小姐選美的大西洋會議中心，沿著世界第一條寬闊的海濱木板路，走進川普 投資打造的印度皇宮酒店賭場。

進了酒店，只見到處都是金色閃爍的天花板、三百六十度雕花鏡子、碩大豪華的多層水晶燈，還看到大象載著渾身戴滿金銀首飾的印度女郎，正由包著頭巾的印度帥哥牽著緩緩走過大廳，引來無數圍觀者的尖叫。

賭場內部金光燦爛、彩燈閃爍，各種賭博機器飛轉，籌碼聲嘩嘩作響，令人眼花繚亂，彷彿走進了阿拉伯神話中的金銀寶庫。身穿筆挺制服的侍者和打扮妖豔的兔女郎，手捧美酒和飲料穿梭走動，隨時服侍左右。吃角子老虎機、輪盤、擲骰子、二十一點（撲克牌）、推牌九、打麻將，各種賭博玩法應有盡有。

賭場附設酒吧和餐廳，贏了，可以飲酒慶賀；輸了，可以借酒澆愁；餓了，可以品嘗美食大快朵頤；累了，可以欣賞勁歌熱舞的娛樂節目；睏了，可以入住五星級酒店。人只要進了賭場，就像是上了天堂，樂而忘返，直到兩手空空，輸個精光。

我們都對賭場酒店超過十億美元的造價和奢華感到震撼，這是我第一次看到金碧輝煌的賭場酒店，十分好奇和興奮，手握錢包躍躍欲試。當我戰戰戰兢兢地走到吃角子老虎機面前，先放一枚硬幣到老虎機的嘴巴，然後用力地將長把手由上往下拉；結果一拉就中了彩，叮叮噹噹接滿了半紙盒的賭場代幣，還來不及兌換美元便返回紐約，從此留下深刻的印象。

我移民美國第三年的二○一八年暑假，就迫不及待地懷揣著大西洋城的印度宮賭場酒店老照片，從美西波特蘭直飛紐約，在機場租車專程開往大西洋城，去尋找我第一次在印度宮賭場酒店拉老虎機中彩的回憶。當我按圖索驥，拿出我在印度宮門前的老照片比對，找遍了大西洋城卻不見蹤影，才知道物換星移、人事已非。

一九九○年四月二日，仿照印度泰姬瑪哈陵建造的印度宮賭場隆重開業，成為大西洋城生意最好、人氣最旺的賭場。老闆川普經常在大西洋城慶祝他的生日，還放話二○一六年他將在新澤西州宣布「競選總統」；二○一六年十月十日印度宮賭場破產 ，曲終人散，不知當時川普看到倒閉的印度宮，心中有何感想？

二○一六年底川普宣誓就職總統；二○一七年三月硬石集團購入破產的印度宮，在原址重建的硬石賭場酒店於二○一八年六月二十八日開業。二○一八年七月十六日凌晨五時，我來到硬石賭場酒店尋找印度宮的美好回憶，在世事難料的一聲嘆息中，開車返回紐約。