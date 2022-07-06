我年幼時，有很長一段歲月是在台北七張度過，那時每天都要搭火車到新店上小學；當年那狹窄的月台就在馬路邊，火車沿途經過時所鳴的笛聲，直到如今似乎仍在我的耳旁清晰可聞。

聽母親說，我從小就是個鬧人的孩子，一定要有人不離手地抱著搖著，父母親也因此很少能同時坐下，甚至必須經常輪流才能吃得上飯。大雜院裡的一夥鄰居全都不以為然，認為這可要把孩子慣壞了，但父親卻完全不這麼認為，他覺得自己年近四十歲才生下的孩子，無論如何也要捧在手掌心，更何況真正好的孩子是寵不壞的。

再長大一點時，我的花樣更多了，天天纏著剛下班的父親帶去看火車，父親即使工作累了一天，進家門連水都顧不得喝上一口，就急著先抱起我，又匆匆地出門去等火車經過。我不記得當年火車經過時是否也有笛聲，但知道自己常伏在父親的肩頭上睡著了；我也不記得我們是何時才回家的，但幾十年後在異國他鄉的另一個家裡，我卻仍然能勾畫出隔壁老奶奶當年那搖頭嘆氣的神態。

我對歐洲的火車情緣起始於德國 慕尼黑，外表看起來非常樸實無華，內部陳設卻極度整潔明亮，是德國火車給我的第一印象；但是除了穿山過洞，少了我自小熟悉並期盼的長笛鳴聲。所以當時二十年前的德國火車，帶給我的終究是一番意猶未盡的感覺。

因先生工作上需要，我也跟著他深入歐洲每個國家。無論是水上或陸地，歐洲各國都有四通八達的公共交通工具，而在日後的逐年裡我們行走各地，也早已把長短程火車納入了生活軌道，有沒有長鳴的笛聲不再那麼重要，不停行駛的火車仍是我的最愛。

先生與我曾在天剛亮時，在倫敦的歐洲之星上吃早餐，穿越英吉利海峽的海底隧道，高速行駛三小時後進入巴黎；我們也曾由義大利 的米蘭乘快車往返瑞士日內瓦，由德國科隆一路直達比利時的布魯塞爾。火車行經之處，時而沿著大湖邊上，時而蜿蜒於阿爾卑斯的山腳下，從車窗內放眼望去，遠近不是花樹濃蔭裡起伏的小丘，就是廣闊草原上成群的牛羊，人間承平的景象，我以為莫此為甚。

「爸爸，咱們要出發囉！」耳邊傳來先生的聲音，我把父親的照片摟緊了些，也輕輕地對他說：「爸爸，跟著我，不要走遠了，我帶您去歐洲坐火車。」