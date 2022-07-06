張開眼睛，發覺我竟橫躺在菜市場的石子路邊；「醒醒，醒醒！」菜販老婦搖著我的肩，不停叫喚：「妳暈倒了，怎麼了？」我不好意思地告訴她：「我懷孕了，才四個禮拜。」那年頭婦女懷孕仍低調過日子，沒人在社交網絡上大聲通告全世界。菜販瞧瞧我的菜籃說：「蕹菜？懷孕不能吃，刮血呢。」

從菜市場到家，一進門即展開了一百天的懷孕馬拉松，奔走於臥室和廁所間，常蹲在馬桶前嘔吐，吐空以後，惡心與我日夜相伴。惡心的滋味像一座活火山悶在腹胃，氣味酸辛的岩漿噎在喉頭蠢蠢欲動，吐或不吐由不得我，稍不留意就奪口而出；難怪當人們感覺極度憎厭時就說：「惡心死了。」

我的衣帶漸寬，人比黃花瘦，三周後被迫住院；這家高級醫院診所只收治大牌影藝名流，多虧大嫂是這裡的護理長，關說以後讓我住院。主治的陳醫師專替達官顯要的三妻四妾接生，名女人視之為婦產科的神醫華佗；感謝他明智的診斷，說我是脫水缺乏電解質，打完點滴後，惡心嘔吐頓然離我遠去，我從一隻病蟲搖身變為一條活龍。誰說住院不爽快，我坦然停泊在保護腹中寶寶的避風港。

精神恢復了，打開行李袋，我拿出書報、雜誌、隨身聽、音樂卡帶，享受最鐘愛的休閒活動。先讀「歷史月刊」雜誌？還是賽珍珠的「大地」？又或是看英文版「三國演義」？音樂在病房內飄揚，一書在握，我的時空又回到天下太平。

「唷，妳好像打算在這裡常駐嘛。」兩天後，陳醫師來巡房，我說我是打算長久待在這裡，我不能回家，點滴是不能停的。陳醫師要我試吃半個蘋果 ，果然，十分鐘以後，蘋果奪口而出，一吐為快。

跟陳醫師漸漸熟了，我發覺他與我在蒼茫寰宇中竟有一絲因緣。多年前，好友曹敏惠為我撮合她的教會好友張先生，於是張先生特地搭乘火車，從台灣南部千里迢迢跑到北部與我相會，不知為何？我不願跟他碰面，就派同寢室的大學學妹代我出馬，讓張先生白跑一趟，敗興而歸。

從陳醫師口中得知，張先生如今竟是陳醫師的小舅子，我的那樁陳年祕密，怎可讓「張先生的姊夫」陳醫師發覺？當年的天真任性，可能埋下當下傷害胎兒和我自己的果報。唉，人生的定理在意外與巧合之間，常有神奇的等號。

陳醫師看我臉色雖蒼白，仍然精神抖擻，似乎有兩個意圖：第一，想打發我出院，好空出我的床位；第二意圖有點複雜，看我在病房閒著沒事，他抱來一本像石枕頭那般重大的英文醫學 書，要我幫忙翻譯成中文，這差事讓我感到占一個病床是理所當然的。

懷孕一百天後，突然不再感覺惡心想吐，胃口大開，醃黃瓜和巧克力蛋糕是饞嘴的主食。人雖然骨瘦如柴，可是肚子挺得像懷了雙胞胎，臨盆前三十六小時，我躺在待產房病床上，下半身的痠痛可能勝於越王勾踐赤身橫臥薪柴、口嘗苦膽。

在不斷地吸氣與吐氣，我試著放鬆，讓貝多芬的田園交響曲在腦海裡演奏，第一樂章進行不到二十秒，我的注意力又回到腰痛。我問醫師：「聽說剖腹手術 簡單快速。」他說：「不行，這是天主教醫院，禁止剖腹。」他看看我說：「妳的個子夠大，可以自己自然生產。」顯然沒有商量的餘地；三十六個小時後，寶寶平安降臨。

女兒的體重有九點二磅（四點一公斤），身長二十二英吋（五十六公分），護士都搶著抱她，直說：「大娃娃太好抱了，不像一般軟趴趴的袖珍嬰兒，抱起來簡直像手捧一塊嫩豆腐，一不當心就怕滑溜掉地。」

回想那三十六個小時的陣痛，我已化為希臘神話的薛西弗斯國王，被天神宙斯懲罰，迫使我將一塊巨石推上山頭；剛達山頂立即往下滾，重複地上山下山推拉，宙斯要我推拉到地老天荒。

把二十一世紀女人懷孕的敏感話題，倒推回四千年前的古希臘神話故事……讓男人懷孕吧。天神宙斯自己具有在腦子裡懷胎的法力，生下代表戰爭和智慧的女神雅典娜，假使神話存活至今，我就不必昏倒菜市，也不必在產房臥薪嘗膽了。