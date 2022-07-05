漢斯先生是我新認識的客戶，他請我做的第一件事，是為他的後院種植十棵山茱萸。

我剛上門，漢斯先生就向我炫耀擺在客廳的一座盆景：「這是我老家的花。」他在考我呢，我趕緊說：「太美了，是德國 鳶尾花。」我剛坐下，漢斯先生就遞上一張平面設計圖，圖上清楚標明十棵山茱萸的位置和行距，共有五種花色，前五棵依次為紅、白、粉紅、淺黃和橙色，後五棵也是這個次序。

他還說：「這十棵樹，我會自己去花木市場選購。」我聽懵了，一時無語，這不是搶了我的工作嗎？那我不就變成了僅是扛著鐵鏟幹粗活的人嗎？

接下來，他問我選用哪一種覆蓋物比較適宜，英文稱為mulch。我慢吞吞地替他上課，市面上的覆蓋物有黑色、紅色和棕色，它的主要作用是保護根部，並防止野草生長；一般是用磨碎的樹皮、木片、木屑、草屑、稻草、松針、樹葉、麥稈和果殼。

他仔細聽完我對各類覆蓋物的評價，認真地問我：「你希望我選用哪一類呢？」我不加思索地說：「松針。」他替我沖了一杯咖啡 ，等我喝完，再次問我：「為什麼是松針？」我說：「松針的質量輕，通風透氣，既保持根部涼爽，又容易使水分透過，而且不會改變土壤的酸鹼度。過了一年後，自行分解的松針，還能替您增加土壤中的礦物質和腐蝕質。」

漢斯先生拍了拍手，笑著點了點頭：「我就替你準備松針吧，等著你下周帶著工人來囉。」我看了看手表，按時間收費，這番對話總算讓我賺回了錢。

沒想到三個工人種下十棵山茱萸後，漢斯先生要求重新調整，原因是第五棵樹和第六棵樹的行距差了一點點；我用皮尺丈量過後，忍氣吞聲照辦。

漢斯先生請我做的第二件事，是每兩周為他的草坪割草，我婉拒了，因為割草不是技術活。誰料電話那端哈哈大笑：「我家的草坪是要割成有圖案的，算不算技術活？」我發現有錢可賺，就答應了。

我派一個工人替他割草，每次連著割兩遍，先從草坪東南角割到斜對面的西北角，割到盡頭後，再從草坪西南角割到斜對面的東北角；經過這番折騰，草坪表面顯出一個又一個連著的菱形。

沒過幾天，漢斯先生去舊金山 的別墅度假，那工人見主人不在家，索性偷懶，只割一遍草就收工了。哪料到漢斯先生用高科技的千里眼盯著呢！當他遙望自家的草坪被潦草地割成一條條斜線，氣得打長途電話向我問罪。

最讓我尷尬的事還在後頭，那是漢斯先生請我做的第三件事，每個月替他打理一次玫瑰園。奇怪的是，他先帶我去玫瑰園認識一棵野草，此野草貌不驚人，我左看右看，看不出名堂，漢斯先生一本正經地說：「你可依你的心思擺布玫瑰園，唯獨不可觸碰那棵野草。」

我叮囑每個工人不可侵犯那棵野草，偏偏有個冒失鬼因職業習慣，順手拔掉了還不自知。漢斯先生當晚發現野草失蹤，急電召我回去尋找，無奈之下，我打著手電筒，總算在堆放枯枝敗葉的角落找到了，小心翼翼地栽回原處。從此以後，每當帶工人去漢斯先生的玫瑰園，我必定傻傻地為那棵身價不菲的野草站崗。

當然，漢斯先生也有讓我感動的時刻。有一次，一個工人修剪那盆名貴的德國鳶尾花，不小心弄傷肥厚的根狀莖，慌亂得閉上眼等待雷霆降臨；漢斯先生沒有為難他，溫和地說：「看來你是新手，我原諒你。一點不礙事，我的鳶尾盆景明年照樣開花。」

後來，漢斯先生回德國養老了，臨行之前，他終於向我透露玫瑰園那棵野草的祕密：「那是一棵罕見的藥草。」至於有何奇效？他始終沒有透露。