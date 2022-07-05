《老物件情懷》花樣年華

古色古香的旗袍。

在葛洲壩畢業實習時，老師帶我們遊覽三峽，來到四川奉節，這裡是劉備託孤的地方，有很多歷史景點，也有很多四川美食 。大家都出去尋幽探奇了，只有我和照穎留在招待所的房間裡。

天馬行空地閒聊，說到高興處，照穎開始在房間裡走起了模特步，她身材修長，體態輕盈，一招一式頗有超模的風範；沒想到一名每天埋頭苦幹的工科女生，竟然還有表演的另類天賦，我又驚訝又讚賞，不禁拍手大笑起來。

照穎常常讓我驚奇，畢業以後，她經過自己的努力，如願以償實現了理想，成為一名律師。有一次她到辦公室來看望我，還帶了一束蘆葦，白色的蘆葦花和白色的辦公桌櫃相得益彰，讓單調呆板的辦公室平添了幾分輕鬆柔和的自然情韻；她心中有情懷，所以處處皆風景。

出國前我去照穎家和她道別，她和先生烹煮私房菜招待我，就像她的模特步令人驚豔，我不知道廚房裡也可以這麼有創意。臨別時照穎送了一個讓我驚訝的禮物，是件古色古香的旗袍。

記得不久前，我倆在商場閒逛時看見這件旗袍，因為當時剛看過電影 「花樣年華」的旗袍秀，我愛不釋手地看了又看，卻沒有買。原來她看我喜歡，專門又跑去買來送給我，以此鼓勵我更加自信地面對未知的新生活，以實現心中夢想。

一晃眼二十年過去了，我斷捨離了許多衣服，但是一直留著這件旗袍，每次看到旗袍，就會想起照穎真摯的祝福，想起她的善解人意、聰明智慧和才華橫溢，也想起我們的花樣年華。。