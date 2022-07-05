深夜，父親打電話過來，歡喜地向我推薦他近期聽到的好歌。

此時的夜幕星光點點，窗邊流淌著一片柔和的月光，彷彿輕紗似的，極絲滑地撫過父親那慈愛的聲音，「歌還是經典的好，就像那首『粉紅色的回憶』，你可以去聽聽」。

我笑了笑，那清脆響亮的笑聲在夜裡顯得格外活潑，「好哦，這首歌一直都在聽呢，伴隨著我成長」。是的，父親聽過的這些歌，如歡快的小溪流，流經我的童年。

記得那個時候，家裡有一台熊貓牌老式收音機，每天從早到晚都播放著不一樣的歌曲。那歌聲，輕柔著如風鈴般唱響，隨風穿梭在整個村莊，可聽醉了不少人。

那首輕快悠揚的「蘭花草」，父親總喜歡聽，還常常跟著調子一起哼唱，「我從山中來，帶著蘭花草，種在小園中，希望花開早」。這歌也確實好聽，可謂風靡一時。

不過父親最愛聽的，還是那首「酒干倘賣無」，每當歌曲唱到最高潮時，父親都會跟著旋律一起哼唱：「沒有天哪有地，沒有地哪有家，沒有家哪有你，沒有你哪有我。」聽罷，父親走過來抱著我，講這首歌背後的故事給我聽，告訴我歌詞的含義，教導我要愛惜自己的父母。

一直到現在，我都還深深地記得這一首歌，更記得那一段歲月靜好的時光。

後來，我稍稍長大些，家裡便換上了影碟機。父親白天工作累，到了晚上就愛放一些歌曲聽，我也愛跟著湊熱鬧，母親常常說：「你父親就好這一口。」

這時的父親也跟上了時代潮流，嘗試聽一些新的歌曲，像鄭智化的「水手」、齊秦的「大約在冬季」、羅文的「鐵血丹心」。不過，再怎麼聽新歌，父親也沒有忘記從前的老歌，有時聽一聽鄧麗君，品味漫步人生道路中的甜蜜蜜；有時聽一聽韓寶儀，品味抹去淚水後癡情的愛；有時聽一聽楊鈺瑩，品味甜甜小妹的心雨。

很多時候，父親聽著聽著就睡著了，可能是累了。望著父親睡去的模樣，我悄悄地走過去，把影碟機的聲音調到最小，讓歌聲飄揚，陪伴在父親甜甜的夢鄉中。

如今，我們姊弟三人都長大了，父親不用像從前一樣辛苦工作，但他仍然不忘在每日閒暇時分，聽上兩、三首歌。有次回家，父親正在播放歌曲，大老遠就聽見：「那是我小時候，常坐在父親肩頭，父親是那登天的梯，父親是那拉車的牛。」我眼中一熱，淚水就要掉下來，父親的身影彷彿在眼前。

飯後，我站在窗戶邊賞月，父親像孩子似地跑過來，手裡拿著一本雜誌，笑容可掬地說：「你又發表了文章嗎？」我乖巧地點點頭：「是的，怎麼啦，我的父親大人。」父親笑到雙眼瞇成一條線，「真好，真好，我要好好看看」，他一手捧著雜誌，一手拿著放大鏡，模樣極認真。

看了一會兒，父親又跑過來，像發現新大陸似地驚喜萬分，他指著雜誌上密密麻麻的鉛字，用藝術家的語調說道：「我覺得這個地方的句子寫得不錯，若譜成曲，都可以唱出來。」說完，還嘗試唱給我聽。

我盯著父親，眼眶忽然就濕了，淚眼迷離處，我的父親已然老去，在這一首首充滿歲月滄桑的歌曲裡。良久，我拭去眼角的淚，緩緩牽起父親的手，溫情地望著父親，笑笑說：「爸，我們一起聽歌去。」