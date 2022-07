《老物件情懷》把疲憊和貧困交給她

美國錢幣局一九八六年發行、面值一美元的紀念銀幣,上面有自由女神像。

很久以前就景仰妳,知道妳定居紐約,總想著有機會時要見一面,因為妳名震天下。

一九八六年八月,我第一次從上海搭機來到紐約,當飛機盤旋準備降落時,我努力地透過舷窗尋找妳,妳是我進入紐約後,第一眼就想看到的人。因為是妳召喚我來到這片新大陸,我想拉開嗓門,當面對妳說一聲:「謝謝,我來了。」夜色蒼茫,芳影難覓,我的心裡頓時湧起了一份失落感。

我一路西行,求學就業,一天天篳路藍縷構築全家的夢,一步步胼手胝足實現人生的夢;吹著大西洋海風的妳,枕著太平洋波濤的我,天各一方難相見。

妳我前世必定有約,注定今生不見不散,二十四年後的二○一○年八月,我終於盼到了和妳見面的這一天。為了這次初見,我做了許多的預習和準備,瞭解了妳的身世來歷,也就更清楚明白,為什麼妳在新移民 族群的心目中,享有越久越盛的敬仰與讚美。

美國錢幣局在一九八六年時,專門為妳發行一套紀念幣,其中的一美元銀幣上,有妳的「發言人」、猶太裔美國女詩人Emma Lazarus代表妳說話:「Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free.」這幾行詩像重錘一樣敲動著我的心房,這也正是我要當面和妳好好對一對的帳,妳究竟從我的身上和我的家庭,拿走了多少「天生」屬於狹義和廣義的貧困;妳又給了我們什麼?

先說狹義貧困,財務上,我家當年赤貧如洗、入不敷出,每月債務纏身,最困難的時候,全家的月收入只有十二元人民幣,應付一家三口在滬杭兩地開銷。妻子忍飢挨餓,孩子吃不到母奶嗷嗷待哺;走投無路的我,只能每個月去浙江省第二人民醫院賣一次血,以人血換奶粉,讓孩子活下來。

初來美國的我,一個口袋裝有六十美元的現金,這是中國政府在那一年准許因私出國的國民,可以攜帶出境外幣的極限;另一個口袋裝的是幾張總額為三千五百塊人民幣的債務借條複印件。

這些借來的錢,用於支付護照和簽證申請費、添置最起碼的行頭(連一套西裝都沒買)、兌換美元、購買從上海經紐約到費城的單程機票,以及必須給家裡留下相當於兩個月生活費的備用金。所以在登上飛機的那一刻,我實際上是一個無業遊民,因為依照當時規定,在申請因私出國護照之前,是必須辭去工作的。

是妳,讓我們有了儲蓄帳戶,而且信用卡的信用分高達八百二十以上;前半輩子無財可理,不懂理財的我們,現在得委託投資 理財公司來管理我們的個人退休投資帳戶。

我這輩子做夢都沒有想到,能夠憑我一個人的單份工資收入買下房子,還是一棟坐落在舊金山灣東部地區的舒適獨立房。買房之後,更不敢去想我還能還清全部的房貸,如今我們過著上有片瓦、下有寸土、袋有小錢、家有餘糧的小康生活。

再說廣義貧困,上大學時,我有了做科研、當專家的夢,但是在讀滿了十七年的書,畢業後參加工作的十九年間,夢夢皆空;申請加入上海市化學化工學會連連遭拒,因為我只是一個小小的助理工程師。

來到美國之後安居樂業,風生又水起,我非常簡單地就成為三個全美國的學術組織成員,有了自己的論文,登上了國際級學術會議的講台,還有了授權專利,甚至被遴選為美國的援外技術專家。過去的夢,都一一成真了,過去從不敢想的,願望也都實現了。這一切,固然得益於用人不疑、學術自由、文人互誠互重的大環境;但是,因為有妳先化枳為橘,我才能圓夢。

之前,我曾當了十六年萬劫不復、永世不得翻身的牛鬼蛇神,在無產階級專政的鐵拳下苟延殘喘。是妳,還鬼回人,給了我做人該有的尊嚴,讓我能自由地大口呼吸。

我必須對妳說,妳更是在精神層面上重鑄、再造了我們,之前的我因為蒙受不白之冤,得不到真正的平反,心中塞滿怨氣。是妳,日復一日地淨化、善化我的心靈,使我滿懷感恩之心去回饋社會,去幫助需要幫助的群體。妳使我懂得「感恩回饋」才是真正體現自身價值的不二途徑,我非常享受這個轉化過程。

擠到妳的面前、要對妳訴說滿腹心聲的人肯定有許許多多,我還是長話短說吧。是妳,讓我今生今世做回了人,讓我擁有自我、成就自我、超越自我、邁向善良。

感恩有妳,自由女神 !讓我面對蜂擁而至的新移民們現身說法:「把你們的疲憊和貧困統統交給她,自由自在地大口呼吸吧!」謹以此文紀念自由女神像落成一百三十六周年。