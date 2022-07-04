在中國帝制時期，官員出行時，前面是「鳴鑼開道」，接著少不了幾塊開道牌子，「迴避」、「肅靜」是一定有的，另外還要亮出官職、頭銜。我的祖父曾是河北省（舊名直隸）新樂縣知縣，所以他的第三塊牌子是寫著「新樂縣正堂」五個字。

這些開道牌，不是衙門的固定資產，而是任職官員的私人財產，是官員必配的行頭；一旦任命下來，就須自己掏腰包到專業的店家訂製，上任途中豎在車上或船上，離任時再帶回來，不但在路上有面子，或許還能享受某些方便和特權，平時則豎立在衙門前，好不威風。

祖父的這三塊開道牌子，從我有記憶起就成了郭二爹的缸蓋。郭二爹是租住在我家店房的房客，也是親戚，是祖父嫡親的外孫；他本來在鄉間種地，但破產 了，只好到街上推獨輪車做小生意謀生。

郭二爹沒有櫥櫃，主要家當都放在缸裡，幾口缸高約一米多，像個特大號罈子（俗稱甕子），特點是肚大而口小，與三塊開道牌的尺寸正好匹配。這些開道牌的油漆品質太好了，經過五、六十個春夏秋冬，都沒有明顯的殘缺剝蝕。

我長年在外地謀生，很少回老家，只知道大躍進的時候，我們家前排房子變成公社食堂，郭二爹被趕回老家，這三塊開道牌也就不知去向了。

最大可能是進了爐膛，由於當地是燃料稀缺地區，在三面紅旗的指引下，公社食堂的灶膛裡，燒掉的骨董字畫家具多的是，這三塊牌子真的算不了什麼。