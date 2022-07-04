年輕時，我們為孝敬父母常常買些糕點給老人家吃，花費並不多，可是他們卻捨不得吃，放進抽屜不動，等到我們發現時，保存期限都過了；他們還認為不要緊，照樣可以吃，我們只好搖頭嘆息，想不出有什麼辦法來改變老人家的習慣，或許這就是代溝吧。

想不到現在我們變老了，竟然也和父母一樣，捨不得多花錢，與女兒也存在代溝，但女兒卻自有一套辦法對付我們。

女兒博士畢業後留在美國工作，我們從中國搭機飛來探望她，她總是不要我們買機票，說她買比較便宜，每次都幫我們買商務艙機票。搭商務艙比經濟艙舒服多了，不但服務好，更主要的是座椅可以平放下來，當作床睡覺；在十二個多小時的飛行中，我們可以好好休息，當然這機票比經濟艙貴多了。

到底機票貴了多少？女兒從不告訴我們，只是說：「我經常搭機出差，有積分可以打折，放心好了。」我們也就糊里糊塗、心安理得地坐商務艙了。後來有一次，女兒的一個朋友和我們說：「經濟艙與商務艙的票價比例是一比六，經濟艙如果是五百美元，商務艙就是三千美元。」

我們聽完嚇了一跳，她哪來那麼多的積分？早知這樣，就不讓她幫我們買商務艙的機票了。女兒所說的「積分」，說不定就是她心存孝心的一個美麗謊言。

由於我們只有一個獨生女兒，我們在中國生活，女兒不放心，所以早為我們在美國買了房子，還在屋裡闢了桌球室、添置了健身 車，請我們安享晚年。我們來美後，她特地請了鐘點工，定期為住房打掃清潔，我們覺得沒有必要，也沒有這個習慣；在中國都是我們自己打掃環境，現在雖然年紀大了，但身體還可以，每天做操、散步、打桌球，還要踩踏二十分鐘的健身車。

我們對女兒說：「妳為我們的房子花費不少，現在我們身體很好，目前自己打掃完全沒問題，這點錢就省省吧。」想不到女兒對我們說：「美國並不都是有錢人，那些做鐘點工的人，經濟上都比較困難，他們靠這份工作養家餬口，如果大家都不請他們幹活，他們如何過日子？所以我請鐘點工，一方面是為了你們，一方面也是幫助他們。」

女兒這樣一說，我們簡直無法拒絕，只好聽她了。

有一次，女兒要請我們吃日本 懷石料理，我們知道這頓飯肯定價格不菲，捨不得吃，就對女兒說：「我們還是吃漢堡吧。」她說：「你們活了這麼多年，有吃過多少高級的食物？我賺了錢不花，有什麼意思？花在你們身上，我很開心。」想想也是，八十多歲的人了，還能活幾年？就好好享受一次吧，於是我們就跟她去餐廳了。

這一餐真是享受，女服務員穿著和服，每次上菜、換餐具都要向我們鞠躬行禮，每一道菜都非常精緻與營養美味，而且擺盤藝術化，就好像一幅幅畫作展現在眼前，讓人幾乎不忍動筷。真要感謝女兒讓我們開了眼界、見了世面。

女兒這些體貼的作法，使我們在無形中，不斷地享受著她的孝順。古人說：「夫孝，天之經也。地之義也。」這就是說子女孝敬父母來自天性。我覺得女兒不僅有孝順的天性，更有孝順的智慧，這就是我所說的「女兒的孝順之道」。