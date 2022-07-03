想起江南的冬天，下雪的日子已經越來越奢侈。

家在皖南山區，方圓數十里皆為毛竹，村莊像巨浪中的島，洶湧的毛竹爬上屋頂，水珠般的竹葉濺在瓦片槽裡，飄進廳堂和臥室。竹筍頂破柴棚，竹鞭肆無忌憚地延伸到廚房，這些都是司空見慣的事；冬天冷雨後，竹葉上的水珠結成冰掛，低垂於窗欞門楣，拂之「叮噹」作響。

雪雖有美好的意境，為熟悉的世界帶來煥然一新的新奇感，卻也給人們帶來不便與困惑。想上山的車子爬不上，電瓶車不敢下來，沿途還有被雪壓斷的樹枝擋道，菜園裡的青菜蘿蔔也被積雪掩埋。

寒冬臘月，雨雪霏霏，村裡人都喜歡在這個季節結婚辦喜事，竹林人家餐桌上當然少不了冬筍這道菜。冬筍鮮美幼嫩，是徽菜中河湯、冬筍炒肉、風爐煮醃齏等必不可少的食材。筍子好吃卻很難挖，挖筍是一門技術活，難度絕不亞於考駕照 ，並不是扛個鋤頭就去挖那麼簡單。

雪地裡挖筍就更難了，每年臘月是村裡正值辦喜事高峰，各家都會請瘸子老五幫忙挖筍。老五外號「反動派」，一瘸一拐踩著積雪，來到竹林裡就像找人，當找到一根中意的竹子，他就開始在雪地裡打一個小洞，尋找竹鞭的根鬚，然後找到竹鞭便找到筍；看似很簡單，但不是每根竹子都長冬筍，也不是每根竹鞭都長筍子。

我就是個外行，憑著年輕氣盛，一身蠻力，在竹林裡翻江倒海也挖不到筍子。老五笑呵呵走過來，指指地上一處說：「挖下去。」筍子就像聽老五的話，我在他指定的位置打洞，真的就挖到一根大筍。

關於老五，他是我們村裡的爭議人物，據說有許多故事，但他自己從來不說。他年輕時是個國民黨 的小兵，去緬甸 打過仗，傷了一條腿撿回一條命，回來一直鰥居。到他六十多歲時又發生一個故事，是一樁風流韻事，他跟村裡一個比他年紀還大、也是獨居的寡婦好上了，老寡婦年老體弱，裹著小腳，一年後就死在老五家；老五以紅漆十一組的棺木把她葬在自留地裡，為此村民都嘲笑他老不正經、自找苦吃。

「佩服佩服。」我對著老五伸出大拇指，「五叔，把你挖筍的絕技全教給我吧。」老五扶著膝蓋，搖搖頭說：「不能全部教，否則竹子就絕種了。」原來，老五挖筍留有一手也留有餘地，他從不會掏空一根竹鞭上的所有筍子。

儘管老五保守，他還是教了我一些挖筍的技術，在他過世後，我的挖筍技術派上了用場。老五是在一個早春去世的，就像冬雪死在春天，他在竹林雪地裡出了意外。人們找到他時，躺在竹林裡的老五，身上蓋了一層淺淺的雪，就像夏天的滿天星開在他身上。

老五沒有子嗣，喪事是村民有錢出錢、有力出力，自動自發辦理的，簡單也不失隆重，該有的都有，這是山裡人的傳統。我自告奮勇去挖筍，那天可能得到了老五師傅在天之靈的協助，我挖了一大袋筍子回來，都是沒有出頭的嫩筍。

竹子與白雪被許多文人墨客作詩稱頌，鄭板橋對竹子的偏愛更是被世人津津樂道。我喜歡鄭板橋的那兩句詩，「幽篁一夜雪，疏影失青綠」，那是對我家鄉的真實寫照：青竹，白雪。