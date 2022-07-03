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《老物件情懷》牆上的電子鐘

文、圖／孫滙源
電子鐘。
電子鐘。

每天看到廚房牆壁上這只Spartus石英電子鐘，三十多年前的往事就湧上心頭。那時候我剛來美國不久，找到了第一份工作，是在南加州聖地亞哥C市一家面朝大海、棕櫚搖曳、有著碧雲沙灘的星級旅館打工。

女兒問我：「爸，你累不累，吃得消嗎？」我說：「比起在大陸農村暑天參加雙搶割麥、三秋割稻摘棉桃勞動鍛鍊，目前最多算是一種輕體力活。」

有人會問：「你都做些什麼事？」我回說：「我在室內乾洗地毯。」一般家庭洗地毯都是水洗，那家旅館與眾不同，工作流程要先將伴有細沙、木屑和清潔劑的混合物，均勻地灑在地毯上，然後用電動刷在上面來回滾動除污，最後一道工序要用吸塵機吸去混合物；這時地毯不僅清潔亮麗無污漬，還隱約散發淡淡的香味。

我在進門走道的地毯上，會特別用吸塵機畫出一個心形花紋，每回客人進門入住，對旅館的第一印象就十分美好。

旅館經理曾多次在我工作時間來巡查，因為我幹活認真，他很滿意，第二個月他就幫我加薪；在員工開會時，不僅口頭表揚，還獎勵我一張Sears公司的禮品卡，電子鐘就是當時我買給自己的禮物之一。

光陰荏苒，轉瞬間三十多年，壁鐘時針轉了近二十九萬圈，陪著我經歷了超過一萬兩千多個日夜，多次搬家，因為念舊，都捨不得丟棄這個「老朋友」。

我已從中年慢慢與妻子一起變老，經歷了人世間的許多故事，有歡樂更有憂愁；但看到後代子孫安居樂業勤學，儘管世上每天還是有許多天災人禍，感謝還是有許多美好的事物。

旅館 加州 南加

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