三十多年前我在中國學習英語時，就知道美國人很喜歡自己動手修房子、修車、剪草地等；一九八九年剛來美國時還鬧過笑話，看到街上有NAIL店面，以為是賣釘子的，後來才發現那是美甲店。

自從我開了中醫針灸診所後，有不少其他國家的新移民來看病，英文不流利，交流起來比較吃力。有一個西班牙人治療腰痛後有改善，複診時他告訴我：「你上次釘（NAIL）過我以後，腰痛好多了。」我一聽就笑了，原來他把針灸的針（NEEDLE），翻譯成釘子（NAIL）了。事後請教懂西班牙語的人，才知道西班牙語的釘子和針是用同一個詞，大概只是大小和長短的不同罷了。

一對七十多歲的白人夫婦來到診所，太太陪先生看病，先生有關節炎、糖尿病、失眠、超重等毛病，我檢查後對他們解釋中醫針灸對先生病情的診斷與治療，之後開始給先生扎針。他太太坐在診療床邊的椅子上，兩眼直盯我的雙手針刺和行針，等我完成治療後，他太太對我說：「你小時候肯定是一個很有怪癖的孩子，你怎麼能琢磨出來用針扎人來謀生呢？」

我聽到後有點驚訝，這麼大歲數的老人家怎麼從來不知道針灸呢？我馬上回答她：「您太抬舉我了。針灸治療在中國已有幾千年的歷史，自從尼克森總統一九七二年訪華之後，中醫針灸就在美國蓬勃發展，至今加州 已經有兩萬多名針灸醫師了，針灸絕對不是我發明的，是中國的傳統醫學。」這更讓我體會到在異國他鄉宏揚國粹，任重而道遠。

萊瑞是一個二十四歲的英俊小夥子，兩年前一場車禍讓他第十二胸椎骨折截癱。但坐輪椅並沒有讓他放棄健身 的夢想，他每周五天去健身房鍛鍊，還打輪椅網球和籃球，他的上肢肌肉 十分發達，胸腹背肌健碩，只可惜由於截癱，雙下肢肌肉萎縮。

萊瑞到診所看病時，我想他肯定是想刺激下肢神經肌肉，但萊瑞卻告訴我，他想用針灸幫助他恢復性功能，我說當然可以。於是他腹臥在床上，當我第一次把針扎進他背部穴位時，他告訴我：「哇，你的針刺激一下就到了我的會陰部，我已經兩年沒有這個感覺了。」幾次治療後，萊瑞興奮地說，他的性功能恢復了。一周後，萊瑞的女朋友也想針灸治療，我問她要治什麼病？她也要求我用針灸刺激她的性功能，因為萊瑞昨晚叫醒她兩次。

一名八十多歲的獨居老人是退役軍人，每次出現，胸前都佩戴著三個軍功章，他至今退役已經六十年了，但還保有濃厚的軍隊情結，每次來都帶著自己的收錄音機。治療時他不聽我們的音樂，只要聽自己帶來的錄音帶，裡頭播放海軍陸戰隊軍樂團演奏的軍隊進行曲。只是老人家歲數大了，雙耳失聰，常把音量開得超大聲，旁邊房間的病人很難接受；提供耳機給他，他堅決不要，十分倔強，讓我們一籌莫展。

十幾年前，曾有一個黑人壯漢病患，年紀約四十多歲，以前是專業美式橄欖球運動員，因為腰腿痛來尋求中醫治療；在做下肢神經檢查時，我看到他腿上有很多刺青，其中包括一個漢字「忠」。

當他俯臥躺在床上時，我感到驚奇，他整個背上從頸部到臀部，全都是一年四季的刺青。我問他刺青共花了多少時間，他回答三個半月，我馬上就看出問題了；他背部有四個漢字，春、熱、秋、冬，我看到時特別彆扭，問他是不是想在背上刺上四季的中文字，他說是的。我告訴他，刺青裡沒有「夏」，只有「熱」，夏天很熱，但熱不是夏；他聽到後十分生氣，要去找刺青師算帳。

在診所裡每個房間都有揚聲器，平時播放輕鬆的音樂，讓病人在接受針灸治療後可以放鬆。有一次我在書店看到一套自然現象音響的磁盤，就買回來準備在診室裡播放；心想由於中醫針灸屬於自然療法，配合自然的聲音，可能會有助病人彷彿融入大自然，進而全身更放鬆。但我播放了幾天後，就把所有磁盤都收起來了，因為每當病人、特別是年紀大的長輩，只要聽到海灘、河流、瀑布、小溪、溫泉等涓涓流水的聲音，都要求暫停治療，馬上要去洗手間。