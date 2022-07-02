小學三年級時我就會下象棋，一九六四 年讀初一後就更喜歡了，只是功課忙，棋下得少，談不上棋藝水平。一九六六年初夏文革開始，學校停課，軍宣隊進校搞軍訓，大家還是要老老實實到校。

老師都靠邊站了，住在後門右側一間小屋裡的老師也消失了，我們幾個走得近的同學，就占領這個小屋成為我們的革命基地。

我們參加學校的活動不認真，在屋裡玩耍卻很投入；我們把課桌的桌面鋸掉做麻將，在屋裡打麻將、下象棋，因為有幾名水平相當的同學，我的棋藝跟著提升一些。

文革前我們被課本壓得喘不過氣，不上課就特別想搗亂。學校裡常開大會，我們經常逃避，那時小城裡石碼鎮公園有一個戲台，躲在戲台後面可以遮風避雨，是我們下棋的好地方。石碼是個非常擁擠的小城，要找個安安靜靜下棋的地方都不容易。

後來的二十三年，天下大亂，派性山頭林立，公安 局槍枝被搶，石碼發生幾次武鬥，學校還死了人。因為我出身不好，很少參加派性活動，就想從象棋中尋找精神寄託。

那時石碼的街頭巷尾常常有人擺棋攤，在中山公園最多，只要有空，我就在一旁看棋，有時也參與，棋藝也因此大有長進，除非高手，否則很難贏過我；不過在我們小城，我還是二流水平。

記得一九六八年秋天，為師的父親被關押，我們一家被趕出住所，寄居在朋友的一間小屋，我精神恍惚，唯有對象棋入迷，流連忘返於棋攤，連晚上睡覺都在下盲棋。

文革摧毀我的精神支柱，是象棋解救我的危機，有了車馬炮，我隨時可以乘「車」讓心靈遠走高飛，可以騎「馬」奔馳在千里草原上，可以向我心中的壞人開「炮」；雖然這一切都是在雲裡霧裡，但是在那種時代，能在雲裡霧裡放光芒的畢竟是少數。有了象棋，心有所屬，才不會孤獨。

我天生內向，不愛說話，我發現內向的人多喜歡下象棋，超級棋手除了吃飯、睡覺，就是下棋，邊下邊說，出口妙語連珠；勝勢時手舞足蹈、誇誇其談，劣勢時說話像死鴨子嘴巴那樣硬氣，他們是在用象棋享受生活，生離死別、喜怒哀樂都可以用棋局化解，象棋就是他們的生命。

一九六九年二月，我們一家去閩南與閩西交界的書洋公社上山下鄉，書洋是土樓之鄉，我們落戶在公社駐地附近的田中大隊田中央小隊，隊裡很窮，一個工分值只有四分。我們一家七人，常常一個月吃不上幾口肉，自家的菜又種不好，日常伙食常常沒肉也沒菜；每天上工翻山越嶺汗流浹背，收工走下坡餓得小腿都發抖，回家累得半死，哪有時間下棋？

當時大隊舉辦文宣隊，我被選中，晚上常常要參加排練，排練的地點就是現在著名的旅遊景點田中賦土樓群的船樓。那時這個船樓是田中大隊的隊部，因為田中大隊在文革前有一個薌劇班子，文革後就變成毛澤東思想文藝宣傳隊。又因為田中大隊緊臨書洋公社社區，常常被公社派遣文藝節目演出，於是田中文宣隊的排練就成為常態。我是在後台的，在排練時如果沒有我的事，我就走出船樓，到幾十米之外的河岸上小屋下棋。

這間小屋現在還在景區之內，那時每晚小屋裡都有一張棋桌，喜歡下棋的村民們就聚集下棋、看棋；我去之後，下棋的人常常自動退位讓我上場。幾個高手都是下鄉的知青或城鎮居民，其中有一名原來在石碼就是路人皆知的棋友，下鄉前是賣油郎，常常把油擔子放一邊，就加入棋攤大戰車馬炮。

有一次大隊在船樓開重要的政治大會，我卻在小屋裡下棋，被工作隊長知道後，在全大隊社員大會上不點名地批評我：「我們在這裡開會，有人卻在那裡車馬炮。」幸好我平時表現不錯，又義務參加文宣隊，有點人脈，對革命有貢獻，事態才沒有擴大。

一九七四年，因為暴雨 導致一段主要道路大塌方，我被派去修路，住在國營茶場的職工宿舍。這裡的民工來自南靖各地，有名四十幾歲的工地管理員，是本縣數一數二的象棋高手，我經常向他請教，有時雨天不能幹活，我們就一直下棋，他讓我三先我都無法贏，真是人生如棋，棋逢知己千局少。

一九七五年底我參加縣裡一個有兩百多人的農建團，負責修建一條國道，節日裡團裡舉辦文體活動，在高高掛起的棋盤上，對方的老帥舉手投降，我得了第一。

農建團披星戴月幹活，早上天沒亮、飯沒吃，就要到河邊挖河卵石，吃完馬上幹活，晚上摸黑才收工，住的是還沒有裝修的土樓，在這樣艱難的條件下，團領導還是沒有忘記組織職工文體活動。

一九八○年我回城裡工作，在兩百多人的工廠裡，毫無疑問我是象棋比賽的冠軍。一九八三年我報考電大的補習班，學校師生也有幾百人，節日裡舉辦象棋賽，我最後險勝一名高手奪冠。我還多次參加在工人俱樂部的縣級象棋賽，和縣城的高手較量，我是負多勝少。

因為比賽太費神，有一次我在家看棋譜時忽然暈倒，幸好沒事。一九八六年我調到漳州一家三千多人的大型企業工作，在職工的象棋賽中，我多次進入前三名。

下象棋讓我的生活充滿樂趣，不料一九九三移民來美後，我幾乎沒有時間投入了。當時我是一窮二白，還欠朋友三百美元機票錢，為了活下去，白天上班，晚上到社區學院上課，周末加班。我一直馬不停蹄地幹活，幾乎沒有閒情逸致下棋。

現在退休有空下棋，但是卻不想了，畢竟還有比下棋更重要的事要做，我喜歡寫文章，在網路上分享生活樂趣。有一次我寫一篇修理房子地窖的文章，西雅圖有個網友以為我是修房師傅，從內線和我聯繫，要我去看他的房；又有一次我寫自己生病了，不知要吃什麼藥？就有網友從內線送來藥方給我。網路這盤棋，唯有愛心能下好，比象棋更有趣。

但是我還是沒有離開象棋，現在的象棋視頻太多了，不必自己動腦就可以跟著下棋。所以象棋還是我的最愛之一，以前是苦苦思索，現在是輕而易舉。