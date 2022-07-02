《老物件情懷》小龍蝦

活煮小龍蝦。

我在北德州 住過幾十年，對某些美食 視為理所當然，搬離後才發現，以前有口福，完全是因為德州享有地利之便，緊鄰路易西安那州，路州正是那些美食的發源地。路州多沼澤，盛產螯蝦，又稱小龍蝦，牠是淡水生物，尺寸和大蝦差不多。德州經濟發達，居民消費能力強，餐館遍地開花，路州自然樂意大量生產這種美食，去賺德州人的錢。

每年三、四月，第一批小龍蝦上市，等到七月四日美國國慶，小龍蝦產季才結束。高峰期間，餐館往往促銷標榜「兩磅XX元」，這是指活的生猛小龍蝦，連殼水煮要加入大量的路州特產Cajun辛香料去腥。

當特大號的圓鐵盤端上桌，掀蓋時，色澤鮮紅、冒著蒸氣的小龍蝦堆成一座小山，圓頂大蓋子倒扣桌上收納蝦殼。小龍蝦頭大身小，沒多少肉，但鮮美無比；剛上市個頭小，拔掉頭部，以拇指和食指夾住蝦尾輕輕一揑，完整蝦肉就蹦出來。到了產季尾聲，個頭太大，外殼太硬，剝起來比較費勁，所以我每年都提醒自己，想吃要趁早。

以前有個上司說，他家門口那條小街，每年春天必會舉辦活煮小龍蝦聚餐，事先向批發商預訂足夠的數量。到了聚餐那天，小街兩頭停止通車，馬路上架起大鍋、擺張長桌，所有鄰居聚攏桌旁豪邁大吃，冰啤酒當然少不了，藉此敦親睦鄰。我問說：「上哪找來這麼大的鍋？」上司表示：「向倒閉的餐廳廉價購買。」

在南加州吃不到活煮小龍蝦，承蒙女兒的孝心，在病毒肆虐的二○二○年母親節 ，她上網訂購一箱活的小龍蝦限時專送給我。我去借大型煮鍋，在後院架起活動瓦斯爐，開箱後，小龍蝦滿地爬，有幾隻特別凶悍，以樹枝輕輕碰觸，立即豎起半截身子並高舉兩隻鉗子，彷彿向人類宣戰；「見其生，不忍見其死。」雖然把牠們丟進滾水的不是我，我至今卻仍然記得牠們驍勇善戰的模樣。這也治好了我的饞蟲，今年母親節，女兒建議再來一箱，我回說：「謝謝，不用了。」

離開一個地方之後，記憶經過沉澱過濾，剩下的都是美好；大口吃小龍蝦的豪邁場景，就是其中之一。