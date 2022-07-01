上個月和先生去「The Home Depot」準備買一些修葺後院的建材，忽然覺得有些頭暈，於是先生決定還是先送我回家。我慢慢地往出口走去，偶爾回頭，竟然發現先生不在後面，停下來等他，等了半天還是不見他出現。

正巧沒有帶手機 出門，所以只能在每個走道上，探頭探腦地尋找先生的身影；心裡有些擔心，這快八十歲的老頭，發生了什麼事？這麼短的時間內，怎麼會憑空消失？這麼大的店面，要找一個人還真是不太容易。

在店裡又轉了一圈，經過幾個服務人員身邊，他們大概看出我的迷茫，停止了交談，其中一名A女士向我走來，她問我：「親愛的，我可以幫什麼忙嗎？」我回說：「謝謝妳，我只是隨便看看。」她說：「有什麼特別想看的嗎？」我答：「我在找我的先生，他不見了。」A女士滿臉笑容，很開心地問我：「妳是要找哪一個呢？是和妳一起進來的那個舊的？還是想另外找一個新的呢？」

我被她提出的問題逗笑了，看到我笑了，她就順手指著一個在不遠處、正彎著腰在找尋螺絲的男士說：「妳看那名男士如何？不過我聽說他好像很嘮叨。」她又接著說：「不要著急，妳會找到的，如果需要我幫忙，請不要客氣。」心裡原本有些不安的情緒，被她幽默風趣的三言兩語打消了。

我含笑、點頭向她答謝，然後去尋找先生；原來先生臨時內急，匆忙去如廁，我還是稍有微詞：「不告而別，讓人擔心。」另外告之A女士的建議，他說：「衣服新的好，人還是舊的好。」

我相信A女士是一名非常聰明幽默的人，幽默是一種藝術、才華、力量，也是一種技巧，好處是可以化解尷尬氣氛，降低緊張情緒、衝突和困擾。大家都喜歡幽默的人，因為幽默不僅帶給別人樂趣，對自己本身的健康也有益處。