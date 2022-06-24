《老照片說故事》安貧樂活的母親

作者全家福。

除夕當天，家家戶戶都在準備年夜飯，我當時年紀很小，只記得媽媽來回好幾趟，一直騎著單車出去收購每個家庭準備年夜飯宰殺雞鴨後留下的羽毛，準備轉賣賺點差價，所以我家的年夜飯吃得比別人晚。紅燒肉與紅燒魚只有吃年夜飯時才上桌，而媽媽盡挑魚骨、魚皮和豬皮吃，說是特喜歡吃，她把肉都留給我們。

我們長大後家裡經濟能力改善了，每年過年，媽媽仍然很精簡地準備食物，幾乎是用配給式的規定過年每餐該吃哪些她準備的食材；不理解的人，會覺得母親太過吝嗇，但我能理解母親，那是她年輕時經歷了窮困日子所養成的節儉習慣，改不掉了。

這幾年母親旅居美國，衣食早已無憂，但她吃飯絕對不留下半粒剩飯，還用開水清洗飯碗並全部喝下，完全不浪費，孫輩看了都搖頭；我明白母親年輕時過了清苦生活，所以總是特別節儉。

媽媽年輕時在幼兒園當清潔工兼煮飯阿姨，父親退伍後在修道院當工友，父母都是做苦力活。父親生病後被修道院辭退，母親離開幼兒園後，父母兩人就在家裡做手工，一毛、兩毛的掙錢，我們三兄弟的簡樸生活習慣，應是有感於父母的辛苦所致。

母親出生於江西南昌，爺爺是前清舉人，家境不錯，我的外公外婆均早逝，母親是跟著奶奶長大的，從小就跟著奶奶睡，是大戶家庭的掌上明珠。母親雖很聰慧，但因適逢抗戰以致於沒念完初中。

國共內戰時，家父的部隊調防借住母親家，經人介紹，母親嫁給了父親。一九四九年隨部隊撤退到台灣，待過三重、綠島和南投。我的童年生活約有十年時間是在埔里，一家人擠在五坪的房子，我跟家兄常拿著鐵絲去戳落葉，拿回家當柴燒。

家父薪資微薄，家兄成績優秀但沒錢補習，母親一針一線繡花存錢，讓家兄在班導師優待學費並給予輔導下，最終以優異成績畢業，當年更是埔里鎮唯一考上台中一中的學生。父親駐防部隊，母親常一人在家，由於家窮，頻遭鄰里高官家庭的訕笑欺侮，所以母親嚴格要求我們兄弟三人，一定要爭氣，靠自己努力讀書，將來做一個對社會國家有用的人。

今年五月中旬的CT檢查，發現母親罹癌且已轉移到肺部，疼痛難忍，但平常脾氣很大的她，沒有抱怨也沒有責怪；由於呼吸不暢難以躺下，有好幾晚，她都是坐在客廳椅子上，辛苦地度過漫漫長夜。母親離世前的日子，應是疼痛加劇，哀號聲令人不捨，堅強有毅力的她，到離世前仍然堅持自己上廁所、自己上床、堅持走動。

離世前兩天，母親還在我的扶持下，站在窗邊看來往車流。她完全臥床不起也只有兩天，完全沒給我們增添負擔。

母親體力尚好時，每天清晨一定頌念早課虔誠祈禱。在她生命的最後幾年，感謝天主賜給我們三兄弟機會，大家能聚在美國一起陪伴她。親愛的母親，您這一生非常認真用心地過著每一天，在世上的戰您已打完，您會永遠活在我們的心中，我不哭，祈望您常來夢中。