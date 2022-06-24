中國文學大師巴金曾經在一九三三年六月撰寫散文「機器的詩」，文中記敘了台山新寧鐵路相關的史實，他寫道：「為了去看一個朋友，我做了一次新寧鐵路的旅客。我和三個朋友一路從會城到公益……，到了潭江，火車停下來，車輪沒有動，外邊的景物卻開始慢慢地移動了，這不是什麼奇蹟。這是新寧鐵路上的一段最美麗的工程。這裡沒有橋，火車駛上了輪船，就停留在船上，讓輪船載著它慢慢地渡過江去……。」

遺憾的是，新寧鐵路先後慘遭日本 飛機數十次轟炸，鐵路運輸逐漸陷入癱瘓，至抗戰勝利時，新寧鐵路已被拆毀殆盡；某方面來說，巴金的散文使新寧鐵路存留在中國文學寶庫，並得到了永生。新寧鐵路不幸淹沒在歷史長河中，遺留下的，就是在城區的新寧鐵路火車站原址。

時光荏苒，到了九○年代中葉，掌權者欲拆除新寧鐵路火車站原址，另作開發商業用途。某天，某個所謂「懂文化」的掌權者，打電話要求攝影 記者赴現場拍下照片存檔，其醜態不可思議，現存文物不加以珍惜，反倒要幾張圖片來保護？

拆毀新寧鐵路火車站原址那天，我黯然無語透過窗口眺望，站立的位置與火車站原址隔著只不過千米，感覺中距離卻很遙遠，遠得望不見邊。我們都是小人物，無權無招，唯有長嘆不已。

僅僅過一會兒，天色陰沉，一層厚實烏雲飄向火車站原址，接著降下一場傾盆大雨，沒完沒了。我陷入了苦想，看樣子蒼天有雨，在替新寧鐵路倡辦人、辭世已經多年的陳宜禧先生灑淚哭泣吧。

有一年我來美國西雅圖 旅行，專門走向緊靠唐人街的火車站，瞻仰並特意拍下一組西雅圖火車站照片。一百多年過去了，看到西雅圖火車站風采猶在，作為歷史文物並且成為聯絡交通的紐帶，依然發揮巨大作用。

而原來在家鄉小城市的新寧鐵路火車站原址，本為陳宜禧先生仿照西雅圖火車站的模樣建造；全長一百三十多公里的新寧鐵路經戰火浩劫釀成了苦難，受盡重重磨難，好不容易保存下來的火車站原址，最後竟不幸遇劫，化為了一張張模糊發黃圖片，讓人悲乎、痛乎、惜乎。

沒幾個人想到，一間姓氏宗祠會重蹈覆轍，又成為新寧鐵路火車站原址被毀的翻版。據說拆除姓氏宗祠的外地人，靠販賣宗祠的柱子、棟梁及其他物件，獲利一百多萬元。到後來，宗祠位置改建為一家和雜貨店沒兩樣的商鋪。

幾年前我再次由海外還鄉，一名別離家鄉數十載的老華僑首次回鄉旅行，他與我站在一棵大樹下，抬起頭尋找。他忽然問我：「新寧鐵路火車站原址還有那家姓氏宗祠，現在位於何處？」

樹上落葉紛紛揚揚，我啞口無言。我接住了一片樹葉，凝視葉片，一時間吭聲不得，幾隻小鳥叫喚聲，才使我回過神來，我搖搖頭，嘆了一聲。

或許老華僑領悟到什麼，他順手接住了一片樹葉，望著遠方，低聲念出一首古詩：「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰。兒童相見不相識，笑問客從何處來。」

唱罷，他禁不住嘆一聲說：「唐代詩人賀知章詩中都說記得返鄉了，當年我離鄉背井流淚不止，回望幾眼這兩處老祖宗文物。我老了，今日回來了，怎麼新寧鐵路火車站原址以及姓氏宗祠都不見了呢？還有讓我心中念想著的標誌物嗎？」他那番話，使我心內跳躍幾下，越加作聲不得。

老先生自問自答又說：「好多個月圓或星光之夜，我給圍攏在身邊的子孫輩講起了兩座老祖宗文物，子孫遲早會返鄉的。如果他們問起我，我該怎麼解釋呢？」

我一直無話可說，與老先生放緩腳步，先後在兩處被毀的老祖宗文物原址流連，內心始終充滿許多的酸澀和蒼涼，還有對那些毀壞文物者的深惡痛絕。

老先生問得很直接：「有誰可以替我說出答案？」海內外父老鄉親以及子孫後代們，在祖祖輩輩生長過的一方水土，卻沒有機會欣賞新寧鐵路火車站原址，以及某姓氏宗祠了。肯定地說，他們大有可能尋根問底老祖宗文物去向，但這些珍貴與珍稀的文物不可再生，尋尋覓覓找不著，這是使人深感的傷痛。

走在繞城而過的河邊，河水長流不息，我與老先生舉起手上的樹葉，不約而同朝水面拋出去。只見樹葉隨波逐浪，打著一圈圈漩渦順水飄遠了。

➤➤➤老祖宗文物（上）