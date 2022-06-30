受到新冠疫情 影響，很長一段時間未能與熟識的幾名華僑長者見面，難得又一次在唐人街華僑華人公所遇見，他們熱議的主題是：「什麼才是故鄉特有的風物？」

有人回答：「風物是指一個地方特有的景物，故鄉特有風物其一是住過多年的鄉村老房子；其二是萬里迢迢返鄉，第一眼正是找尋家鄉那些飽含滄桑的標誌性建築物。隱隱約約望見了，總會萬分興奮喊一聲，我終於回家了。」

在之前，幾名長者一年返鄉一次，如今受到疫情阻擋暫時回不去，但是對於每個漂泊他鄉或久別故鄉的人而言，故土難離很正常。如果僅僅如蘇軾筆下「定風波」中所言之「此心安處是吾鄉」，故而不再眷戀、不惦念家，那大多是一句空話或者是違心話。

一問一答之間，我明白了，那是年長華僑懷抱濃情厚意，對遠方家鄉的思念。

又有人問：「那些標誌性建築物，是不是可以輕易地勾起對故鄉的情愫與記憶？」有人回答：「每個人心中都有念想與期待，別離故國時間越久，家國情懷越深；久違返鄉，一見物則思人，這是老祖宗留給後人物質上、乃至於精神上的豐富財產，稱得上是老祖宗文物，對不對？」

「老祖宗文物」這幾字很奇妙，讓人身心充滿溫暖，昇華到一層很有魅力的高度。

我的老家，在中國粵港澳大灣區的一座小城市，出洋史已有兩百多年。八○年代中葉，我從鄉村進城工作，有機會深入接觸老祖宗文物。

在我涉足多年的小城市與鄉村方圓一帶，海內外父老鄉親有錢出錢、有力出力，歷經多年，一幢幢受到西方影響、融入廣東嶺南風情特色的建築物，陸續拔地而起。有圓形、四方形或八角形的碉樓（洋樓），或有大小圩集、居民樓和學校，中西合璧，炫目顯赫。有人概述說，單憑聳立在城鄉大地上超過五千幢的碉樓，僑鄉人大可驕傲自豪地說，這些建築物全都屬於老祖宗文物。

在小城市城區兩條街道T字交匯處，依稀記得有一幢某姓氏宗祠。當年我所住的宿舍與工作機構距離不算遠，上下班大多步行，必會經過姓氏宗祠門前騎樓；每次總情不自禁地放緩了腳步，不想驚擾姓氏宗祠，大多匆匆忙忙地透過面街窗口朝裡面看一眼。

偶然聽人說起，城區始建不久，此姓氏宗祠隨之落成。初建時宗祠不大，僅二十多平方米，與一間小廟宇差不多。漸漸地，海內外宗親籌資捐款支持宗祠建設，在清朝中葉開始，宗祠慢慢地延伸擴大，最大時，建築面積一度超過千平方米；其他姓氏宗親看上去羨慕甚至眼紅，很期待自己姓氏擁有一間風光添彩的大型宗祠。

每年固定時間，遠遠近近的宗親，乃至於飄洋過海，趕回宗祠聚集，他們虔誠祭祀，香火終年鼎盛；宗祠內外人山人海，那段日子很熱鬧。

六○年代末至七○年代中葉，因各種因素，諸如此類的姓氏宗祠文物，或被完全拆毀，或被歸入了另類。或許宗祠位於城區中心，暫時還能保留下來，但宗祠功能喪失殆盡，本來可以移動的所有物件不知去向，宗祠變成了國營印刷廠。

匆匆春又來，大多數人走過宗祠門前騎樓下，根本感覺不到原址是宗祠。多年來，印刷廠傳出了機器的轟鳴，散發出濃烈的油墨氣味，姓氏宗祠牆體漆黑、牆壁脫落。我走入宗祠看過幾次，不可移動的陳設包括建築、柱子、棟梁等還保存完好。

一年又一年了，每天路過姓氏宗祠的父老鄉親，特別是一些熟知歷史的人，少不了佇立觀望；在他們臉上，我讀到了某種懷念與眷戀。

我心裡升騰太多的憧憬，好想問一些相關部門，印刷廠重新改回宗祠可能沒有機會了，要是有識之士投入資金建設，將其改成博物館、展覽館或圖書館，總可以了吧？文物保護有章可循、有法可依，不應該僅僅留在嘴巴上或敷衍了事。

九○年代末前後那幾年，某天傳來消息，歸於小城市公家管理的一些面街商鋪要公開拍賣 ，這一來，姓氏宗祠同樣逃脫不開這一劫，人們免不了大吃一驚。

那些日子，社會各界再三奔走，希望落實文物保護，還給文物本來的歷史風貌。廣州某大報派出記者專程趕至現場採訪，以整個版面篇幅，刊登了呼籲保留該姓氏宗祠的聲音；海內外父老鄉親做出了最大努力，提出籌資整修姓氏宗祠、恢復原貌的心聲。

很可惜，事態的發展就如不少人猜測，是不是掌權者夾雜一些貪念，想透過拍賣舊樓舊鋪賺取蠅頭之私利，從而決定了姓氏宗祠的命運不可逆轉？

聽有些人說，透過各種層面反映的建議相當多，獲得的回答大抵只有一種：姓氏宗祠未被歸類為歷史文物保護單位，建築物搖搖欲墜成了殘破危房，假若倒塌下來砸傷人，有誰能負責？

殊不知，主動擔當且願意負責任的人何其多。但是連廣州大報竭盡全力，結果也是愛莫能助，平民百姓又有誰有本事阻止掌權者破壞文物的惡行？

海內外父老鄉親們不由自主地，總會懷念早年城區被毀的另一處文物。旅居美國西雅圖台山華僑陳宜禧先生，在美國從事鐵路工作長達四十餘年，為了繁榮家鄉的經濟和解決本地人就業 ，於一九○四年提出建築新寧鐵路的計畫。

在鄉親和華僑的大力支持下，一九○六年開始建設新寧鐵路，一九二○年竣工，這是一條真正用中國人的資本、技術、勞力與智慧建成的「中國第一條民營鐵路」。新寧鐵路連接了鄰近幾個鄉縣，全長一百三十多公里，帶動了當地經濟和有力促進社會發展；這一帶城市鄉村，前前後後建起的幾千棟碉樓使用的水泥及磚頭，正是得益於新寧鐵路的運輸。

➤➤➤老祖宗文物（下）