朋友是天文物理學博士，後來轉換跑道進入電腦科技領域，創業有成。我向來佩服他的學識與能力，然而，他常在朋友聚會時津津樂道關於幽浮的傳言，我不免懷疑他走火入魔。

幽浮是英文UFO的音譯，意指Unknown Flying Object（不明飛行物體），早期亦稱為Flying Saucer（飛碟），後來許多聲稱看過不明飛行物體的人，描繪的形狀未必都是碟形，UFO之名遂取而代之。

這幾年，我對於種種幽浮傳言，有了截然不同的看法，不再認為相信幽浮的人是譁眾取寵或耽溺幻想，源於我和先生某次親眼目睹了一個無法解釋的怪異景象。

大約七、八年前，我們從游泳池健身 完畢，走到停車場準備上車，當時將近晚間七時，天色已暗，地面雖無霧氣，天空卻有一層朦朧水氣，看不見星星與月亮，這是華府郊區常有的天候。停車場方圓一哩內，並無任何高樓大廈，都是兩層樓的民房。

我無意間抬頭，赫然見到停車場上方距離我們二十呎左右處，有一排六個紅燈懸浮霧氣中，中間的兩盞紅燈較大，彼此距離很近，兩側各有兩個較小的紅燈，間隔距離較遠。在灰濛濛的霧層中，我無法看清這組一字排開、呈現均衡對稱六盞燈的整體結構。

我立刻叫先生看，他看了也感到驚奇與困惑，不明白那是什麼？我們望著這六盞燈，感覺我們正站在飛機場的跑道，一架有六盞燈的飛機從我們頭頂上飛過，很快就要著陸。令人不解的是，它沒有發出任何轟然巨聲，只是靜默地懸在頂上不動，我們瞠目結舌望著這六盞燈，大約過了幾十秒，六盞燈才逐漸黯淡，終於消失無影。

它們究竟是什麼物體？先生和我迄今都沒有答案。如果說，這六盞燈是一種海市蜃樓式的光影反射，那麼，我們加入同一健身房二十多年，經常在那個時段、那種天候下進出停車場，為什麼從未看過如此景象？姑且稱其為「類幽浮」吧！

我們最感到惋惜的是，當時沒有帶手機，沒能把這神祕景象拍下來請教專家；從此以後，我們再也不會否定幽浮存在，或嘲笑那些言之鑿鑿、說自己見過幽浮的人是得了幻想症。

今年五月十七日，美國國會舉辦了五十四年來首度的「不明空中現象」聽證會，由國防部高層公布五角大廈 收集的解密影像檔案；各種無法解釋的空中飛行體，並非人們看花了眼，而是和美國軍機至少有十一次險些在空中擦撞的具體飛行物，不同時間拍攝的影片及照片顯示，夜空中有著發亮的三角形物體。有一段錄影更顯示，發亮的三角形物體就在某架軍機前迅速飛過。

六月初，美國太空 總署（NASA）也加入國會成立的「不明空中現象」專案調查小組。署長納爾遜二○二一年十月曾公開指稱，海軍飛行員自二○○四年以來，曾在美國外海上空看到不尋常的飛行物體超過三百次。或許不久的將來，我和先生在健身房停車場看到的奇特景象，能夠得到解惑。