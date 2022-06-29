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《老照片說故事》在公園練武

文、圖／水禾田
在美國公園練武術。
在美國公園練武術。

小時候喜歡讀武俠小說，做夢都會飛簷走壁。有個小夥伴弄來一本殘破的線裝拳譜，我們照著插圖上的招式比畫，也打得有模有樣。文革開始後，武鬥成風，年輕人尚武，廣州市的公園到處都是習武的人。

我的第一個師傅蘇華蔭是儒雅的中年漢子，戴一副金邊近視眼鏡，穿T恤衫西褲；他教授源於山東的「螳螂拳」，在荔灣公園一個寬闊的涼亭內開班。他的兒子打得一手好拳，據說可以輕易放倒幾個對手。開拳三步：插拳、蹦步、躲剛，至今我仍記得。

我的第二個師傅號稱「省港林萬福」，在中央公園教拳，他是典型的江湖佬，長得短小精悍、赤膊上陣，有結實的腱子肉，皮膚曬成古銅色，教的是「洪拳」，實拳實馬、大聲吆喝。我早上四時起床，騎單車到中央公園，鎖好單車後，翻身躍過鐵圍欄。我們每天都在同一塊空地上練習，到七時左右，圍觀者漸多時就解散。

光陰荏苒，我在美國郵局工作三十年後退休，已經是古稀之年。附近的社區中心有一個太極班，師傅吳女士給人第一個印象是步履沉穩、精光內斂，是個懂武術之人，於是我立即報名參加了，每周二、周四上午在一個寬敞的舞蹈室練習。舞蹈室內是柚木地板，兩邊牆上有落地玻璃大鏡，可以清楚看到師傅和自己的每個動作，採用英語授課，學員除我之外全是西方人。

吳師傅教學十分認真，由基本功教起，太極拳中的基本動作例加摟膝拗步、野馬分鬃、倒攆猴等，每課必練，基本動作練好後，套路就水到渠成了。我的基本功尚可，一年後已經可以打楊氏二十四式。

但好景不長，新冠疫情爆發，社區中心關門至今尚未完全開放；兩年前我弄了一部手攜式音樂播放機，就在公園的遊樂場自己練習。每次重複操練八段錦、易筋經、五禽戲各一次，打太極拳二十四式二至三次，大約一個小時左右。有些路人感到有趣，就想要跟我學習，我是來者不拒。

年齡稍長的人多數有肩、腰、腿的毛病，美國醫生建議長者練習太極拳，因為太極拳動作圓潤，挪位時需要腿勁，經常練習者腳步會比較沉穩，不容易跌倒。有一個老婦人來練的時候拄著拐杖、站立不穩，她跟在後面舞手弄腳，也說感覺良好。

公園練拳不受社區中心的時間規範，練習一個小時後，神清氣爽。從廣州市的公園到美國的公園，我和武術結緣一輩子。

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