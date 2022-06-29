我的吸菸和戒菸，都發生在中國的「三年自然災害」時期，從這些經驗似乎可以管窺到當時社會一些真實情況。

上世紀六○年代初，我分配到河北省某市文工團擔任編導，報到後不久，文化局便交給我一項任務，要採訪該市曲藝團一名樊姓木板大鼓老藝人。當時他正要下鄉巡迴演出，我決定隨他一同前往，晚上他演出，白天我採訪，兩人相處了一個多月。

當時正是三年困難時期，幾乎所有商品都憑票供應；樊老是享受特供的老藝人，有許多特殊待遇，特供的香菸不僅數量多，而且質量好，不少是市面上見不到的高級菸。他基本不抽菸，偶爾抽一根但沒有菸癮，供應的菸吸不完，每次他吸菸，總是熱情地遞一根給我。

起初，我以不會抽菸為由拒絕他，後來盛情難卻，勉強抽一根，怕嗆不敢用力往肺裡吸，仍然嗆得咳嗽不止、眼淚湧流。沒想到時間一長，不但不覺得嗆了，竟然上癮，不抽就覺得心裡沒著落，像丟了魂似的，一抽就立即恢復正常、精神抖擻。等任務完成離開樊老時，我的菸癮已經很大，成了名副其實的菸槍。

回到單位，一個月只供應一張菸票，可以買五盒菸，其中有一盒恆大 牌和一盒大嬰孩牌，其餘都是雜牌，不是壓根點不著火就是中途滅火，幾乎不能抽。當時我的菸癮已達到一天一盒半的程度，這點菸怎麼夠抽？幸好文工團女同志大多不吸菸，慷慨資助，才免遭無菸可吸之苦。

但好景不長，不久後我調到省的創作部門，雖然對知識分子優待，每月發兩張菸票，但搞寫作的人都熬夜，個個都是菸不離口的老菸槍，自己都不夠抽，談何資助他人？沒辦法，我只好留著菸屁股剝出菸絲，捲成喇叭筒以解燃眉之急。

如此大的菸癮，是如何戒掉的？說起來有點匪夷所思，是一個玩笑讓我戒菸了。

記得一九六四 年我被調去農村搞「四清」，實際是去接受貧下中農再教育 ，進行思想改造。臨行前，我把菸票的菸全都買了，總共有十幾盒，還買了新菸盒和打火機。回到單位，抱著一堆菸，興沖沖地往樓上走。

走到二樓和三樓中間，正好辦公室呂秘書從樓上下來，見我抱著菸，他半開玩笑地說：「誒？你不是老嚷嚷要戒菸？怎麼又買菸了？」我訥訥地說：「是，我是要戒菸的。」沒等我說完，他故作嚴肅、一本正經地說：「要戒菸還帶菸幹什麼？給我吧。」說著，從我懷裡把菸拿了過去。

我吸菸成癮後，隨之而來的是口腔咽喉的嚴重不適，嘴裡像冒火、咽喉痛、乾咳，舌頭上像糊著一層東西，吃什麼都沒有滋味，於是有了戒菸的念頭；天天說要戒菸，嚷嚷得單位無人不知，卻一根也沒少抽。我知道呂秘書是在跟我開玩笑，但我決定乾脆假戲真做，藉此把菸戒掉，免得成天活受罪，便說：「好，都給你。」

戒菸說說容易，真要戒就不容易了，那種難受勁兒，我沒抽過大菸，看過犯大菸癮的影視劇，覺得跟我戒菸差不多；沒人吸菸時聞不到菸味還能忍受，聞到菸味就必犯菸癮。搞「四清」天天晚上開會，農民們都是菸槍，吸的又都是勁道很衝的菸葉，滿屋子菸霧繚繞，嗆得人喘不過氣來，菸癮不勾上來才怪，胃裡如翻江倒海般的難受，惡心嘔吐，好像要把腸子從肚子裡吐出來。

這時候看到菸，就如同餓狼看到綿羊，眼睛都紅了，真想一把奪過來痛痛快快地抽幾口，但我心裡很清楚，這時只要吸一口，就會前功盡棄。單位有個老主任是有幾十年菸齡的老菸槍，得了肺氣腫以後把菸戒掉了。

得知我決定戒菸，主任對我說：「戒菸靠吃戒菸糖、喝戒菸茶都沒用，就是要靠決心和毅力，頭十天最難熬，熬過一個月，再抽菸不但不過癮，反而覺得難受，這時就算成功戒菸了。」

我記住老主任的話，咬牙強忍著菸癮的折磨，再難受、再想抽也堅持不抽。果然如老主任所說，一個月過後，別說抽菸，就是只聞到菸味，都覺得惡心。