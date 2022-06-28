朋友的女兒身材頗高，女婿更是身高六呎，他們唯一的女兒才九歲，過去一年竟抽拔成十二歲孩子的身高；她擔心如此長下去，外孫女會過高。

反觀她姊姊的女兒及女婿身材都偏矮，他們生的兩個兒子也都屬於短小型；她的姊姊疼孫心切，於是求助中醫，買了許多增進長高的中藥配方，並再三叮嚀女兒，需要耐心按時給兩外孫服用。

朋友說，這幾年來她見姊姊的兩外孫服用中藥後成效不彰，依然比同齡孩子矮小許多。她說做人真難，高也憂慮、矮也著急，縱觀當今，為身材矮小而感到困擾的人，遠遠超過不滿體型過高的人。

記得五、六十年前，我的一名初中同學，全家六口上自父母、下至她們四姊妹皆屬矮小體型；她大姊在報紙上看到一則增高機廣告，便極力說服父母添置一台，父母在躊躇思量下，為了女兒們遺傳夫妻短小身材的基因而自責，竟受到廣告迷惑，不惜斥資為家人買下一台增高機。

從此她們四姊妹爭先恐後地搶用，均為自己打造了修長身材的願景。經過數月後，同學說增高機的使勁拉扯令人十分不舒服，她已放棄使用了，最終增高機的實際功能也不攻自破。

任何事物都有自身的發展規律，人們必須遵循自然規律，「揠苗助長」寓言故事正是說明因急於求成，所以違反事物的發展規律，最後常常事與願違。