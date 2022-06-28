《老物件情懷》父親的日記本

作者父親以前的日記本。

有事要回台處理，四月二十四日，我從加州 搭機返台必須要隔離檢疫十天，飛機落地那天不算，又得再加一天，合計十一天；而後再加七天居家管理，總共十八天，真不知隔離的日子如何打發？還好是住在一人一戶的小公寓，不用待在狹小的防疫旅館。

將父親的遺物拿出來整理，看到一個陳舊的小型黑色行李袋，打開一看，原來是父親以前的日記本。自我有記憶開始，記得每晚睡覺前，在微弱的燈光下，父親總會安靜地在狹小的書桌上寫日記。陳舊的日記本中，父親記載那個特殊年代的人和事，寫下了生活軌跡和心路歷程。

父親在讀了管同志的四六年工作計畫後，感到非常慚愧，自省浪費光陰，懊悔不會把握機會，於是他決心從民國四十六年（西元一九五七年）元旦起開始寫日記，隨時隨地檢討自己，要在任職經歷中有長進。他認為更要持之以恆，才能有點成就。

父親在日記中記載微薄的薪俸：薪水（薪餉二百五十元扣五元保費 ，台幣，下同），加給一百八十元，眷補一百五十元，月收入五百八十元，六口之家。異地安家，一無所有，四處借錢的心酸，令人唏噓不已。

日記中也記載，父親民國二十九年投考黃埔軍校接受革命洗禮，轉瞬之間已二十多年，自己隨國家負起革命未竟之大業，不可輕忽自己的責任感。這幾本日記中記錄的時間，是從民國四十六年開始至民國六十四年，涵蓋了父親三十五歲至五十三歲的歲月，這是父親的青壯年時期。

他滿腔熱血為國家盡忠職守，清廉、認真和負責；帶兵注意性格品德，量人說話，量力測心；他賞罰公正，關心袍澤如兄弟。久別重逢的老友自金門前線歸來，父親總喜出望外；在一個微涼的早晨，他送別了兩名外調戰士，感慨萬千，有如生離死別。

從中國帶來的傳令兵，父親盡力協助就業與成家立業，有傳令兵從馬公回來，父親特地邀來家裡為他洗塵；日記也記錄父親在軍中邂逅初中同學的歡喜，以及逢年過節邀請未婚的光棍友人來家裡，分享節慶的喜樂。在美軍顧問團任營長時，父親結交祖籍是廣東台山的美籍華人馬爾，同鄉相見分外親熱。民國五十年三月十六日，父親讀完「荒漠甘泉」這本書。

父親微薄的薪俸，家中娛樂就是看電影 ，他苦中作樂看了很多佳片，這是父親說的最經濟消遣法。日記中記載的第一部電影在民國四十六年二月二十四日，家人一起去看「阿里山之鶯」，而後陸續看了「新華春夢」、「豆腐西施」、「家有喜事」、「騎兵隊」、「千面女郎」、「西廂記」、「三豔嬉春」、「龍虎爭霸」、「戰地美人魂」、「孤兒歷險記」、「戰地鐘聲」等名片。民國五十五年八月十四日更去看了「真善美」，這是當時才上映幾個月、至今仍歷久不衰的名片。

父親平時在部隊或外島駐防居多，新莊、員山、宜蘭、彰化、高雄、金馬前線等地都駐防過，所以在家的時間寥寥可數。休假時，他會帶全家出遊，例如去兒童樂園、動物園，看世界大馬戲團、滑水表演；或去郊外踏青，烏來、碧潭、獅頭山、陽明山、水簾洞、指南宮、五指山等地都留有我們的足跡。我們的童年，在父母親的關愛中度過。

在父親日記中，也看到他對於子女的期許，他也吐露在家時間太少，無暇督促子女課業而有無奈與遺憾，但我們記得他的教導，要進德、修業、齊家和治平，更要忍耐持志和有恆；他更在日記中希望子女都有讀書、工作和交友計畫，希望家庭成員都能包容、配合、理解與和睦。此外，子女的就學、學業督促、陪考和對聯考放榜日的期待，他都在日記中敘述。

父親對時事、風紀、人事、修養和管理都很重視，那些年美國艾森豪總統、菲律賓、南韓、越南和其他國家訪問團，訪台的交通都由父親服務的單位安排和招待。父親第一次出國是四十九年十二月飛奧克拉瓦機場。太多的生活點滴，至今才在日記中發掘到，每逢佳節倍思親，遊子思故園，親人何處尋。父親羨慕好同事葉伯伯，有家母隨侍在側，家庭融洽幸福，而他與祖父母、雙親沒通音信，沒盡到一點孝道，讓他遺憾終生。

父親青中年顛沛流離，但對自我教育、性格陶冶及身心修練，自許甚高。在軍中服役三十六年後，父親軍職外調，擔任二任監理處長，後又任肇事委員會長數年才退休。父親一生為國盡忠、為民服務，我尊敬仰慕他。遺憾的是那些歲月照片全數遺失，我只能從父親的日記中串連那些回憶，有回憶才有當時的情懷，有情懷就有親情的鏈接。

細讀父親的日記，他的人生軌跡，生動如相冊般一頁頁展現在眼前。感謝父親的遺墨，成為我最珍藏的回憶。