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快樂的回報

魯秋琴

主任一早就把我們叫進辦公大樓，我和經理面面相覷、氣氛僵持，窗外寒風瑟瑟。

「能否向我解釋選舉之夜的事？怎麼都登上報紙了，我卻一無所知？」一九八八年，我在普城上州的鎮公所（Dutchess County）找到一份差事，成為鎮公所電腦程式員，一個不到三十人的團隊，分擔了政府各部門的電腦作業。

我的小老闆是德裔的陶樂絲女士，寡言少語，難得聽她說閒話，卻是全公司的主力磚。我們這一小組負責地政和居民福利，但是隨時得支援任何部門，據說是因為陶樂絲認真執著，幾乎不出錯，任何程式問題都逃不出她冷靜理智的思維。選舉之夜，我們得支援行政組，那可能是我最接近時事的前線，感覺自己像是戰地信差，隨時得掌握選情。

紐約上州一向是民主黨的天下，對於票倉結果幾乎從來不出意外，七時關票倉，最晚也是九時，所有的票箱都已送到選部，計票員開始報數；我們登入電腦，所有票數都是公開投射在屏幕上，由新聞媒體轉播，正常作業下，十二時多就可以結束。

那一年，竟遲遲未能結束計票，因為有個偏遠區的票箱一直沒送回，派出巡邏警去找，卻毫無頭緒，所有票所全都已關門了。

將近凌晨兩時，一名酒保打電話來說，有個人抱著票箱在酒館門口睡著了，準確地說是醉得不省人事；經理立刻通知附近的警官將它帶回來，幸好票箱無大礙。為了慎重起見，特地再重新核實一次，在一旁觀票的記者拍了我們的計票過程，照片上並刻意註明，「many happy returns」字義上是「快樂的回報」，但是一語雙關，這一詞多半用在祝賀語之後的年年歲歲，此刻，多少都帶著諷刺性的幽默。那一天，我們忙到凌晨三時才到家。

經理把這場烏龍票箱一五一十地說明了，那個多事的記者真是會找題材，竟然把我拍在鏡頭前，顯然有些揶揄的味道：「新職員，新成立的電腦中心，錯誤連連。」這篇文章寓意匪淺。

檢視這件烏龍事件，主任依然低頭沉思，我盯著主任身後的牆上Dutchess County的歷史，成立於一六八三年，是紐約省最早的十二個縣之一，縣名是為紀念當時的約克公爵（後來的英王詹姆斯二世）夫人、摩德納的瑪莉（Mary of Modena）。這個小鎮既有古木參天的學院，還有聞名世界的廚藝學校，歷史的足跡靜悄悄地踩著時光，卻都留下了痕跡，像個名門之後，處處透露著貴氣。如今， 窗外一片蕭瑟，山雨欲來風滿樓。

靜默了許久，主任終於發話了，我趕緊把注意力從十七世紀拉回現實。「聽來像是李伯大夢的故事重演，確定票箱是對的嗎？」彷彿，主任也穿越了一趟華盛頓歐文筆下的美國，至少，他確信電腦沒出錯，李伯也沒偷走選票。

這回，陶麗絲沒好氣地回他，「不然呢？您要不要自己開車沿途檢查一遍？」桃樂絲得理不饒人的神態，真是帥極了。顯然風暴已停歇，那天中午，陶樂絲破例請我喝可樂，我們又開始程式員的日常。

幾年後我離開崗位，經理把那幅照片送我，當作一份祝福；我將它放進隨身資料袋，那是比履歷表更真實的一場經歷。是的，記者先生，借您吉言，福氣東來，歲歲年年。

紐約上州 風暴 民主黨

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