那一聲「姨丈」，總搶在身子還沒踏進扶桑圍籬大門前，先竄進庭園。自我懂事，就聽她如此稱呼父親，我也一直喚她三姊。

我的童年有幾件人生的第一次都和三姊有關。當我上幼稚園時，父親騎著腳踏車載我到鄰村的大姨媽家，去參加三姊的婚禮。大姨媽的家在當年鄰里間頗為氣派，是一棟兩層樓房，進了門，左側一座長木櫃，那是抓藥、秤藥、算帳的地方。

我那時還不及櫃子高，踮起腳尖，可看見靠著壁面的一列櫥櫃，一格格抽屜全書寫中藥名，端正工整卻一個字也看不懂，但那濃墨有勁的筆勢就是好看。

一屋子的大人全都忙成一團，我逕自爬上樓梯，「磴磴磴」的木板聲真是好聽。三姊是那天的主角，沒時間理我，我坐在最後一級階梯瞪著她看呆了；穿著潔白禮服披著薄紗的三姊，彷彿故事中美麗的公主，活靈活現地來到我眼前。

新嫁娘要上車了才發現少了花童，父親情急之下撕掉我左臉頰止牙痛的「撒隆巴斯」貼片，隨便塗抹一番，便跟著三姊上車了。後來的情景其實是一團忙亂，沒記住多少，但那瞬間的疼痛伴隨場景深印腦海，讓我永難忘懷唯一一次當花童的時刻。

三姊沒從家裡出嫁，這在我們兄弟姊妹之間好像再自然不過了，每個人到了懂事的年齡，不必追問都知道其中緣由。

連同夭折的姊姊，父母親前後生養七個女娃，光是命名就是一門學問，「嬌麗美秀華淑妙」，所有能彰顯女孩氣質和容貌的字眼都用上了。三姊深邃的五官、漂亮的容貌，配上一個「美」字名符其實，沒想到後來醫美當道，滿街都是美容院，不知道她除了怨嘆命運之外，有沒有怪過名字的排序？

「為什麼給大姨媽的是三姊？」這疑問在我心中擱置多年，和大姊談起往事，才釐清來龍去脈。母親生下三姊時，二姊剛學會走路，大姨媽心疼母親的勞累，加上自己一直不能生養，便和母親商議從三個孩子中抱養一個；誰知二姊認生，徹夜啼哭，無奈之下，大姨媽只好換成剛出生的三姊，言明是幫忙照顧的。

祖母捨不得，父母親更放不下心，一來一往抱來抱去，直到母親再次懷孕，這抱養一事便成定局；可是祖母心中還念著、想著，沒少交代父親要前去探望。

全家溫飽是當年家家戶戶的奢求，可見「吃」是何等大事。父親任公職，家裡吃食尚不成問題，但要吃好、吃巧可就比不上大姨媽家。村里間有「第三個女兒吃命」這麼一說，三姊在衣食上的享受必定勝於姊弟妹和同儕；長大之後，大姊拿這理由撫慰三姊，誰知她卻回說：「我不在乎這些。」

大姊無奈，又勸說：「我和老二還真羨慕妳能當老師，我們連上初中的機會都沒有。」「我就是想和你們姓同樣的姓。」三姊沉默許久，悠悠地吐出這麼一句。我的兄姊們也許羨慕三姊的生活環境，三姊嚮往的卻是同樣血源的親情；這真是如人飲水，各有各的體會。

有些回憶來自餘味繚繞。童年時光，豔紅透著蠟質亮光的五爪蘋果 ，是生病時才能擁有的特權；有一年我感冒了，發燒不退，三姊正好送來幾顆蘋果，我握著三姊遞給我的一顆，實在捨不得吃，小口小口地咀嚼，留下滿腔永不磨滅的味道。移民 之後天天啃蘋果，感覺就是一件再平凡不過的事，滋味雖勝當年，卻激不起任何漣漪。

三姊也給過我一盒三葉葡萄乾，那是長方形立體的盒子，兩側各有一片大大的葉子，葉片上擠著一顆又一顆紫黑葡萄，光看封面設計已足以叫人垂涎欲滴；盒子內裡黏貼閃閃發亮的錫箔紙，吃完了葡萄乾，沒忘記用手指刮著紙面舔。落戸加州 ，看見超市裡堆積如山的葡萄乾，卻不曾起心動念特地買來品嘗；人世間往往如此，越是稀珍難得的，才寶貝著、愛戀著。

我不僅體能不行，還是個不折不扣的音痴，五音不全、唱歌走調，聽音辨譜更是難上難。師專複考時有體能和音感測試，這可怎麼辦？後來三姊想了個奇招，教我從黑鍵、白鍵去確認音階，碰到和弦時，就不用膽怯猶豫。

複試那天，我記住三姊的交代，伸長脖子去看主考老師按住琴鍵的位置，也沒見他出聲警告；我終於拿到鐵飯碗的門票，和幾個姊姊們同行。好幾年以後，我才知道主考老師是三姊舊識，而複試這道關卡，應該只是驗證四肢健全、五感正常罷了。

我就學時，三姊沒少幫過忙。每個學期，音樂老師必定抽驗彈琴進度，我的同學中家境不錯的紛紛拜師學琴；我對音樂既沒天分也沒興趣，加上學費昂貴，從沒想過精進彈琴技巧，但總得過關吧。三姊知道了，特地向任教的小學商借一架風琴，並雇了一輛三輪車送到家裡來，又商請任教幼稚園的陳老師免費教學。

可惜我是扶不起的阿斗，每次總是彈同一首曲子蒙混過關，還好，四年級選了語文組，從此和令我心驚膽跳的音樂課道別。

三姊擁有人人羨慕的吃不胖特質，她常以「瘦田吸水不見影」形容自己的食量；她既瘦且高，身材簡直就像是卡通影片「大力水手」裡的奧麗薇。

學校月會時，康樂股長選了七個同學以電影「真善美」裡的插曲「小白花」表演舞蹈；我急需一條白色的裙子，父親便從三姊那兒借來一條百褶裙，我試了試，一點都不合身，情急之下只好把裙頭一捲再捲，加上站在舞台前排，真把我急出一身冷汗。

三姊進修時，我也沒少出過力。三姊是幼稚園老師，利用暑假到師專進修，每天起早趕晚，這對兼顧家庭的婦女壓力頗大。註冊第一天，書商總是等在大門口，三姊每每記得買一本各科習題解答；我們姊妹合作無間，她負責出席和考試，我則幫忙寫作業。最後一學期的暑假結束，兩人搭上三姊夫開的車，進城逛百貨公司，那是我們唯一一次的攜手同遊。

三姊夫英俊瀟灑，和三姊可謂門當戸對，外人看了莫不讚嘆「郎才女貌」。可是三姊夫菸、酒不離口，頻繁出入聲色場所，三姊得常常雇計程車到幾個據點去尋人。王子與公主的童話逐漸變調，我彷彿看見三姊笑臉下隱藏的無奈。

等我踏入婚姻多年，深覺夫妻對等才是互信互愛的基礎。回頭審視三姊和三姊夫的婚姻，為了迎合，三姊常委屈自己，執子之手的當時，並沒有與子偕老的願景。

我最後一次和三姊碰面是在父親的喪禮上。回憶往事，大姊說，父親生前多麼希望三姊能當面叫他一聲「歐多桑」，三姊總回大姊一句：「我叫不出口。」那天的靈堂上，一片哭泣聲中，三姊突然衝口喊著「爸爸」，這一聲來得太遲，父親再也聽不見了。

為了家庭和工作、立足與紮根，剛移民的那幾年讓我昏天黑地，幾至六親不認、和昔日同窗失聯。聽到三姊因為摔跤，誤服友人推薦的民間偏方而丟了性命，我也沒能回去。外甥女曾問大姊：「我媽和您不同姓，我為什麼叫您大姨媽？」

三姊，妳忘了告訴孩子，妳曾經和我們同姓，是來自同一血源的親手足，是我的親三姊。往日一同坐在荔枝樹下聊天的景況，如今只能到夢裡去尋找了。