剛進大學英文系不久時，全班團購老師建議的英文字典「大陸簡明英漢辭典」，一九七三年初版，吳炳鍾主編，是一本掌中物，輕巧方便；書皮淺咖啡 色，摸著似軟牛皮面。二○一六年回台灣，去書店尋覓同樣的字典，卻已絕版。

當年認字不多，每查一字便覺新鮮，忍不住在字旁畫個小圈，好像要在記憶裡扣住它。經過幾十年的翻查，每頁觸遍不知多少回，裡面圈圈線線、旁注補語不少，頭髮由青絲、黑灰、灰黑，終抵銀白。

無物不逝，尤其紙薄如蟬翼，可我就如此緊抓不放，儘管前皮已亡逝，九至十二頁早脫落；即便手機 可順手滑來視聽兩兼的詳盡資料，我硬要查閱年輕以來一路的記憶，摸觸那本閱歷時間的物品。

日前看一部湯姆漢克（Tom Hanks）演的電影 「芬奇的旅程」（Finch），主角Finch在人類末世之際製作了機器人，為了在自己癌發逝世後，能有「人」繼續看顧愛犬。機器人本是物，由於和Finch及狗狗發生種種關係，變為不成物的物，繫牽了與人和狗共有的感情和記憶。即如Finch把他所有的紙本書變為電子檔案，在那些無數的○與一數字中，存檔了人類的文化和承傳。

當Finch和叫做Jeff的機器人於死亡來臨前不捨互擁，你看著是一個怪頭長身的機器組合，心裡感受的卻是他們心靈間彼此的感應，好像我和字典間的呼應。

由於和這本字典關係深厚，我覺得似乎沒有其他翻譯能像它這般典雅，且含括有趣的古舊說法；亦基於此，我捨不得離棄它，總想翻翻看其間的詮釋，或者我自己曾經如何評寫的附注。

我並沒有刻意保護這本字典，該走的時刻不就是該分別？我的小字典綻破爛捲的，它可能覺得很委屈與我這般疏忽的人在一起；但它也一定並不委屈，我總隨時想到它的存在，如從前父親為我在住大學宿舍前準備的剪刀、指甲刀，我一直守著至今，與它們一直緊附，便是我對它們最大的眷戀。

這些守護記憶的方式或許挺傷感，意味著傷亡。有時我和先生吵架，我在情緒激動時把他送我的某些小東西丟掉，而物品去了，我們之間的感情還在，比物的本身更實在。所以物品僅只虛空，真正被認可的，仍是我們的情感和記憶，縱然裡面的某些片段並不令人陶醉。

記憶鋪陳了時間的痕跡，於此給了我們安慰，新的一代綿延了前人的記憶，有身體基因和文化思想的記憶；不知不覺，守護記憶似乎變成人類的本能。