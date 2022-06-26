由於父親的工作，我們住過台灣北部一個小鎮，那時我尚未入學，跟大弟成天吵鬧，母親懷孕身體不適，於是設法讓我上學。小鎮沒有幼兒園，五歲的我竟然上了小學一年級，學了什麼？毫無印象，但有一事永遠留在我腦海裡。

有一個周末，我閒得發慌，決定去拜訪班導王老師，她忙家務沒空理我，塞給我一套安徒生童話集。我坐在客廳隨手翻閱，竟然有注音符號，當時我大字不識幾個，注音符號如同鑰匙開啟一扇大門，向我展示一個嶄新的奇妙世界。

彷彿愛麗絲夢遊仙境，我貪婪地讀了一頁又一頁，不知過了多久，他們全家要吃晚飯了，我請求把書借回家，未被批准，於是坐在班導家大門外的台階繼續努力，直到夕陽西下。

印象最深刻的的是小美人魚，她愛上王子，卻被命運捉弄，最終選擇成全他，自己化為大海中的一個泡沫。我呆坐著，那種失落與惆悵的感覺，一輩子忘不了。

對文字的愛好就是那時萌芽的，以後的日子，看了無數的書，化身精靈進入不同的時代，融入角色的內心，忽喜忽悲，時而拍案叫絕，時而憤憤不平，時而仰天長嘆。年紀大了，每天閱讀時事和新聞與時俱進，也不免感慨歷史不斷重演。

也許是隔代遺傳吧？八歲外孫女擁有一書架的英文書。她很早就學會拼音識字，書也適合她的年齡，讀起來不算吃力。就像童年的我，她發現書中世界豐富有趣，使人著迷。

她的書多半是系列小說 ，以女主角為主軸，發展出各種各樣的情節。女主角可以是少女偵探，或個性不同的姊妹，或充滿好奇心的女孩。

五歲外孫也擁有第一套總共有十本的系列叢書，漫畫配合詼諧文字，描述一個狗頭人身的警察 ，跟朋友們聯手保衛他居住的城市。

專家建議，讓孩子少看電視多看書，書能啟發無窮的想像力，看電視只能照單全收。我有幸與文字結緣一輩子，它供應資訊，帶來樂趣，給予我豐富滿足的人生。