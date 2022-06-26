《老物件情懷》一雙黑布鞋

老式黑布鞋。

女兒在老家整理房間時，在櫥櫃的頂層發現一個鞋盒，打開一看，裡面是一雙老式布鞋，圓口黑布面，白布千層底，布滿密密紮紮、千針萬線純手工製作的痕跡。

她發給我照片，問我要不要留下？我立即回覆她：「好好保存，那是奶奶在離世前一年親手做的，也是她老人家為爸爸做的最後一雙鞋，爸爸一直不捨得穿，保存下去留著永久的念想。」

那是在一九六六年十月，中國正在掀起一場如火如荼的文化大革命，不久又在全國大搞中學生上山下鄉運動；其實這個運動在幾年前就開始搞了，我在六四 年、弟弟在六五年就被迫下放農村和農場，因為我們的家庭出生是「黑五類」地主，在城市不准上學、不給工作，斷絕了生活出路。

我在某中學任代課教師，弟弟在福利 廠當臨時工，一經發現是地主家庭出身，立即被開除清退；不得已只好響應政府的號召到農村或農場，到最艱苦的地方去幹一輩子。

下鄉初始母親還不知道，因為我們不是下放在本地，而是在鄰縣。後來母親還是聽弟弟的同學說弟弟想要鞋子，她才知道弟弟和我已經被下放了。母親知道後哭了一周，隨後就趕製了兩雙鞋，分別寄給我和弟弟。

記得小時候，母親為我們做鞋，千針復萬線，針針出其手，非常辛苦。我們穿鞋、穿衣也都注意愛護，不敢輕易弄髒，我和弟弟下雨天放學回家，寧可赤足也捨不得穿布鞋在雨地行走。到了冬天，母親看到我們雙腳長滿凍瘡，不能再赤足了，就為我買了一雙矮幫膠鞋，專門留著冬天雨雪天時放學回家穿，不過必須讓我揹著弟弟上下學。

有一次，在下雪天回家的路上，已經快到家時，走到前街一家茶水灶門口，門口有一塊大石頭，我腳踩在積雪上，吱溜一下在石頭上滑倒，向前撲去。弟弟還在我的背上，我的雙手勾著弟弟的兩腿，無法抽出向前支撐，只好眼睜睜地讓臉部朝下，加上弟弟的重量，於是我狠狠地磕向那塊大石頭。起身時，弟弟說：「你的下巴淌血了，嘴巴也有。」不由分說，我重新揹起弟弟繼續奔跑。

到家時，母親看到我臉和衣服都沾了血，下巴的血還不停地往下滴，非常心疼，立即抓了一把白糖為我封住傷口，再用一塊布條從頭到下巴扎了一圈；說也奇怪，血流立即被止住，不再往下滴，這是母親的祕方，白糖能夠止血，而且還可以消炎。不久後傷口就癒合了，不過下巴留下一道像嘴巴一樣大的傷疤，伴隨我一輩子。

下放農村以後，生活極其艱苦，缺衣少食，飢寒交迫，政府配給的計畫糧只有二十八斤玉米、大麥等粗糧，加工變「成品糧」還必須打七折，因此每月口糧不足二十斤，僅能維持半個月果腹，餘下的日子就是「瓜菜代」。

衣服鞋襪更是不必談了，夏天還好對付，全身行頭就是一條短褲，其他一概全無，不論挑擔挖渠、耕種收割，光腳板就湊合了。到了冬天，撿得了一雙有兩個洞洞的破軍鞋，聊勝於無，後來在大型河工海閘上挑土時，一腳踏進了冰窟窿，破軍鞋徹底不能再穿了，只好丟棄，依然一副光腳板。

就在這時，突然收到母親寄來的那雙黑布鞋，一股暖流衝進了心田，淚水模糊了視線。可是我沒有穿，捨不得穿，腳凍傷了還可以長好，鞋穿壞了還能讓母親再做嗎？於是就將那雙黑布鞋保存了下來。

母親寄來鞋子的同時，還有一封信，信上說：「聽弟弟的同學說，才知道弟弟要鞋子，我寄了給他，也給你一雙。現在到處都在抄家破四舊，其他人都無法回來，希望你能夠在元旦回來，跟我說說話……。」

文革已經進行了半年多，到了一九六七年春天，突然接到老家發來一份電報，寫著：「母病速歸。」我當即向生產隊請假趕回老家，到達時直奔醫院，因為母親已經住院治療。看到母親消瘦的面孔漾起了愉悅笑容，她說：「三伙（我行三），你終於回來了，平時家裡就剩我一個人，總是想你回來跟我說說話。」母親說話時上氣不接下氣。

我和母親說：「我回來了，以後我爭取調回老家農村勞動，可以常回來跟妳說話。」母親說：「那我就不再害怕了。」母親罹患的是肺原性心臟病 ，大面積肺氣腫，呼吸非常困難，一直氣喘吁吁。月餘以後，母親已經病入膏肓，藥石無效，竟離世而去。

那雙千針萬線的黑布鞋，是母親離世前半年辛苦縫成的，她那時應該已經染病，在病痛中為我和弟弟各做了一雙黑布鞋，可以想見，這是母親用她最後心血熬成的鞋。

這次，女兒整理房間時找出了黑布鞋，拍成照片發給我，勾起我內心深處的酸楚，平時每每想起那雙鞋，內心都在觸動，不能自禁，將近六十年來這種心情絲毫未曾衰減。