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憶你，三十年成殤

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與你彷彿相識在遠古，卻是相知在當下；與你曾經是同學，離開校園便淡出了彼此視線，對你的記憶也逐漸模糊。

有一天翻著相冊，看到合影中痞笑的你，忽然想寫點關於你的文字，搜腸刮肚卻寥寥無幾；呆坐電腦前冥思苦想，心如空曠沙漠。凝望懸掛夜空漸漸豐盈的冷月，記憶如朦朧月色，淺淺淡淡，隱隱約約。

記得那時的你，書讀得不好也不壞，但你時尚帥氣、狂野邪魅、桀驁不馴，完全就是一個痞帥的模樣，這也許就是你被我記住的原因。那時的你我，生活在不同的圈子，我是不諳世事只會埋頭讀書的懵懂少女，你是妥妥的校園戀愛先鋒，風花雪月之浪子。

那一天，我胡裡胡塗跟一名年長的同學去串門子，居然就是你家，那是我唯一一次到你家。當我到了樓梯拐角時，抬頭望見等在樓梯口的你，不禁愣住了，望著你臉上略帶痞氣的笑意，你說：「上來吧，來家坐坐。」我慌亂惶恐，手足無措，躊躇片刻之後，一轉身腳底生風，跑了。

那一年，電影「劉三姐」風靡一時，劉三姐成了街頭巷尾津津樂道的話題，校園當然也不例外。那天我剛進教室，四周爆出「劉三姐、阿牛哥」的哄聲，我一臉惘然，淡淡一笑，當明白打趣的就是我，急得跺腳，又羞又惱，忍不住掩面而泣。

「誰？是誰？欺侮女同學啊！」一聲霸氣的呵斥，一場嬉鬧嘎然而止，整個教室頓時一片寂靜。是你，解我窘境，這份疪護，我在心裡記了很久。

流年逝水，花謝無聲，十年後的一天，街頭邂逅，我們都愣住了，恍若隔世，偶遇的美麗竟成至今不忘的風景；海外歸來的你依然帥氣，痞笑一如即往，只是少了些許青澀野性，多了幾分從容沉穩。

那天，也是你唯一一次到我家小坐，我們風輕雲淡淺笑安然，聊著過往，聊著青蔥歲月，那些曾經不屑一顧的瑣碎，都覺得彌足珍貴。此去一別二十年，歲月如風，風過無痕，唯留下你在江湖的種種傳說隨風灑落，灑落在故鄉青田，灑落在關注你的人心裡。

再次相遇竟緣於一次不經意的點擊，茫茫網海QQ聊天，彼此不知對方是誰？身處何地？便是一聊如故，娓娓而談。你說你的酸甜苦辣，一路灑脫；我述說我的喜怒哀樂，半世荒蕪，就這麼隨心所欲，一如左鄰右舍閒聊，親如知己笑談天上人間。

這份如茶的清澈與淡雅，便是萬般的靈犀；當我們同時在鍵盤上敲出各自的姓名，剎那驚鴻，二十年的沉寂頃刻化為煙花璀璨，相遇如花，花豔心暖。

那年十月，相約一見，卻是陰差陽錯，失之交臂。你說是因為你書沒讀好，算錯了時差，果真如此？再約，聰明如你，通透如我，不如隔海相望。

人生終因經歷而懂得，歲月亦因懂得而厚重。三十年，華不再揚，逝如朝霜；三十年，憶你，依然素心暖暖，就這樣，歲月靜好，現世安康。靜夜，月色微涼，繁華成煙。

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