琅琅上口的兒歌曾是我童年回憶，青澀少女時代追逐港台樂壇四大天王，或看著連續劇的樂曲輕哼，成為透露我年紀的祕密。

欣賞音樂很容易，但是要描寫音樂很難，古代有幾人做到，白居易「琵琶行」、歐陽修「秋聲賦」、蘇東坡「赤壁賦」都是世人所熟悉的，還有韓愈的「聽穎師彈琴」和鬼才李賀的「李憑箜篌引」。前幾首皆以聲擬聲，但是李賀不同，他寫出音樂的影響力，利用感染力及破壞性，以一種由真入幻的寫法，描述秋日、秋雨、秋花到夜晚君王、宮妃、宮女的一切。

張潮則最重聽覺，覺得那是最先甦醒、最遲長眠的不捨依戀，因為我們惟耳能自聞其聲。這些音樂的聯想就像寫美，讓人想到李延年寫的佳人歌，還有荷馬史詩，他們都不像詩經「碩人」篇直描如何的美，而是寫出美的影響力。詩中第一個想到的就是一般人的想法，李賀則更深了一層，像是「十二門前融冷光」而不用冷霜之類的字語；此外，用女媧補天跟吳剛伐桂的神話改寫，也讓人想到天罰的不公。

莊子說：「天刑之，安可解？」人生最無聊的就是讓你做無意義的事，想到吳剛只不過因為個性的關係，就必須在月宮伐桂不能停止，卻能因為音樂暫時休息，足可見音樂的影響力。

聽覺雖然最霸道，不由得選擇入耳，但是有些聲音，唯有靜心才能聽見。