《老照片說故事》大蒜節

吉爾洛大蒜節照片。

三年前，兒子知道我周末要去吉爾洛大蒜節，但不確定是哪一天。周一早上他打電話來問：「媽媽，妳好嗎？」難得這樣貼心，我將看到的見聞略說一下，誰知他竟然毫不動心地說：「媽媽，我只是想知道妳是不是還活著？」

他已經知道槍擊 案了，我是周六去的，與周日的大屠殺擦肩而過，怪不得工作忙碌的他會一大清早就打電話關心我。

早在好多年前就聽聞加州 大蒜節，七月底，我與朋友H相約沿著一○一公路開車，大約兩個小時到達吉爾洛市；市區張燈結彩，小鎮兩旁電線桿懸掛著五顏六色的花卉盆景，頗有觀光 城市的意味。下午三時，街道上靜悄悄的，飯館、酒吧、冰淇淋等商店門可羅雀，原來大家都跑去大蒜節會場了，我們在骨董店稍作停留，便隨著路中央懸掛一張橫幅Gilroy Garlic Festival的指示前去。

停車場停滿了車，繞了好一會兒，才被工作人員引導到一個義工區的停車位，之後乘接駁小火車到會場外圍。沿著一條斜坡長馬路行走，午後陽光灼熱，忘了戴太陽眼鏡和帽子，額頭上直冒汗珠，在路旁買了礦泉水，休息片刻，隨之又魚貫地向前走。

付了停車費和門票，經過安檢，迎面而來一個噴著熊熊焰火的大蒜造型火矩，人潮眾多；帳篷、攤位、音樂，及繽紛的陽傘和帽子，頓時感到嘉年華會的歡暢氣氛。

陽光曝曬後體力透支，眼看前面有兩個巨大帳篷可遮陽，於是又買了一瓶裝水，便急急走進去擇位休息。長椅坐滿了人，有聊天吃東西的，有拿廣告紙搧風的；我見手機上顯示的氣溫華氏九十一度，真是太熱了。

肚子開始咕咕叫，中午沒吃東西，專程來此吃美食，我見右側攤位有個招牌寫著「蒜味冰淇淋」，對啦，就是這個。排了好長隊伍輪到我，選了一個哈密瓜造型冰淇淋，乳黃加上淺橘顏色，在灼灼烈日下十分亮麗。

我請H吃，他沒胃口，我挖一勺放進嘴裡，喉嚨底散出一股蒜味，極為奇異。高卡路里食物越吃越熱，我見隔鄰四個年輕男子吃得香，便問H餓不餓？他搖搖頭，搔癢扯衫看似坐立不安。

對面右邊有一男子用眼神示意我，後排有一名身體不適的女子，正在接受護理人員的照護，我問H要不要也找人看看？他說「沒事，一會兒就好」，還吃一口冰淇淋以示OK。我看見有人在賣鱷魚肉塊，很想嘗鮮，但H勸阻說：「有一次在泰國，看見螞蟥爬滿鱷魚身上，如果處理不當，吃了很危險。」有此顧忌，於是我改買蟹肉三明治。

又排了長長的隊伍，捧了一大碟食物回來，只見H兩頰緋紅、目光恍惚，竟拿起桌上的礦泉水往頭上澆，我心生不妙，立刻衝出帳篷外求救。經過醫護人員詢問，載至護理站，H喝了冰水又冰敷，躺在林蔭下的椅子上休息好一陣子，精神才恢復。夕陽西下，人潮、熱浪散去，我們乘醫療專車重回現場，在輕風吹拂中逛攤位。

Market place紀念品賣的多數與大蒜有關，蒜串、蒜油、蒜型帽、蒜味爆玉米花，經過Gourmet Alley時蒜香四溢，只見好幾個壯漢在火燎煙熏中揮鏟弄勺，忙得不可開交，原來這裡是中央大廚房，附近所有攤位賣出的食物都從這裡送出去。

不知不覺蹓躂到兒童區，已是散場時刻，可能是因我們在一條路來回走好幾次，被巡邏人員關注；交談之後才知道會場竟有三個出入口，好在仍記得來時方向，便乘著專車，十分禮遇地被載到會場外。

大蒜節由來已久，從一九七九年創辦以來，至今已有四十三個年頭。只可惜三年前的槍擊案和肆虐兩年多的新冠疫情，使得大蒜節遭到無限期取消的命運，真懷念吃到蒜味冰淇淋的滋味。