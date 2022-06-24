近來總是想起過去的事，關於兒子和我。

兒子出生時，妻子難產，一直熬到後半夜，最後只得剖腹。在產房外面等候多時的我，一邊聽著醫生講述可能出現的風險，一邊在意見書的家屬欄匆匆簽上自己名字。有意思的是，似乎他是故意這樣等著似的，非得這一天來到人世，不僅日子，就連月分也都和妻子一樣。

從命理學上講，這意味著什麼我並不清楚，過後也沒有向高人討教過；當時只記得護士終於抱著兒子現身，說了一聲：「七斤六兩。」我興奮之餘，雙手剛要伸向襁褓卻被厲聲喝止：「別碰！」

回家安頓好之後，與妻子商量孩子的名字，「索性由我倆名字中各取一字，如何？」妻子欣欣然。以後的日子裡，奶瓶、尿布諸如此類接踵而至，不知不覺中，他牙牙學語，睜開眼睛看世界，小人兒漸漸長大了，三歲以後就不那麼累人了。

妻子告訴我，有回帶兒子在住家附近一家商店買菜，他一個人去別的櫃台閒逛，一會指指這個，一會指指那個，問道：「阿姨，這個多少錢啊？阿姨阿姨，那個呢？」人家答覆後，他還嘟囔一句：「這麼貴啊！」售貨員笑著說：「這小不點，真逗。」

兒子那時膽小，有一年春節帶他去看姥爺姥姥，胡同兩側的鞭炮聲響成一片，兒子忙不迭地邊躲邊說：「怎麼這麼響啊？太響了，以後再也不當兵了。」晚上回家到街上打車，誰知這裡也是「槍林彈雨」，一會兒來了一輛夏利，我沒理會，兒子堵著耳朵仰頭問我：「你怎麼不招手啊，你的眼睛視力不是很好嗎？」我笑了笑，沒回答他，我是想等別的出租車 。

那次兒子受傷是在晚上，他在便道上瘋跑，突然被斜拉著電線桿的一根鐵絲彈起，小小的身子在空中轉了一下，然後栽到地上，頭上流血，一個勁兒地哇哇大哭，嚇得我們趕緊帶他去醫院。醫生清理傷口，上了藥打了針，告知沒有大礙，同時用紗布將他的額頭包了一下。

過了一段時間，傷口已經好了，兒子也不願意拆掉，上幼兒園時，鴨舌帽下露出白白的一圈。問他為什麼不拆？他也不說，可能這個樣子顯得有些英勇而與眾不同吧。

記得周末，我的妹夫、妹妹偶爾騎著鈴木機車過來，兒子總是戴上人家的頭盔，端起自己的玩具槍，朝著四周著比畫兩下，嘴裡念念有詞：「砰砰，砰砰。」我笑話他像個大傻子，說多了，他有些不太樂意，問媽媽：「為什麼爸爸老是說我大傻子啊？」妻子說：「甭理他，你爸才是大傻子呢。」

兒子最開心的一次，好像是在郊外的北京植物園 ，那天天氣很好，藍天白雲、豔陽高照、清風拂面，在如茵的草坪上，完全釋放自己，盡情地撒歡。回家路上，我抱著他，時間長了胳膊有點發痠，我說：「下來自己走一會吧？」估計也是累了，他答：「嗯，再抱一會兒。」

小時候，他最喜歡的是一件黑色小西服，總愛穿它，穿起來有模有樣；小西服胸前位置繡著一塊標識，上面有英文，忘了寫什麼。兒子後來長大穿不下了，我們幾次要扔，他也不肯。

後來發現他喜歡音樂，愛跟著電視和收音機唱歌，唱最多的是「原子小金剛」主題曲和歌手吳滌清的「阿里巴巴」。

還記得「變形金剛」在中國風靡時，我正好在廣州出差，在北京路給他買了一個，回京時行李竟在車站被偷了，幸好玩具放在隨身的挎包裡免於此劫。當時心想，謝天謝地，要是它也沒了，真不知道回去如何面對兒子失望的神情。

一晃眼三十多年過去，他大了，我也老了。起先是兩人忙著各自的事，後來知道兒子對我有意見，覺得我說話越來越嘮叨，可能這是一些老年人的通病吧；再者，我的脾氣不好，在兒子小時候打過、罵過他，氣頭上時說的話也傷害過他，不知道兒子是不是一直記在心上？當然，我也有我的不滿，對他的現狀不滿，或許就是因為這些因素，我不時想起當年與兒子相處的那些稚氣而美好的時光。

龍應台在「目送」一書寫著：「我慢慢地、慢慢地了解到，所謂父女母子一場，只不過意味著，你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路轉彎的地方，而且，他用背影告訴你：不必追。」是這樣嗎？