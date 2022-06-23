《老照片說故事》我家最舊的照片

父子合照。

記得童年時，民族企業家秦魯風先生邀請我父親去博山魯興煤礦當雜支房先生（即今之會計師）以來，母親即帶著我住到姥姥家一年多。因為父親是第一次出門，母親有些擔心和掛念，便帶著剛滿兩歲的我去博山探親。

大舅用木輪推車推著我們娘兒倆，從鄉間走了五十多公里才把我們送到濰縣火車站，然後幫我們買票直到送上火車。火車開了兩個多鐘頭到達張店車站，在這裡換乘張博支線才到博山。

父親找人接我們，並叫了一輛汽車 送我們到住處，全家人團聚甚是愉快；幾天後，父親請了一個攝影 師在狹小的天井裡拍了父子合照，至今算來已整整八十四年，堪稱是我家最老的照片。

照片雖然因年久日深保存不善，但凸顯了父子情深，父親雙手攢著我的小手不肯鬆開，臉上顯露心滿意足的表情，我則感到冬天裡一股暖流湧進心房，露出幸福而天真的微笑。

照片稍遠處看熱鬧的人群中，從左側數來第三個穿白衣者是我的母親，她看到我們父子正在高興地合照，也面帶笑容。至於她為什麼沒和我們一起照相？或許是封建意識作怪，也或許是因為環境狹小，過於擁擠，實際原因我不得而知。但我傾向是封建意識的原因，因大男人主義當道，女人上不了台面。不管怎樣，我和父母親能在照片上同框，就很滿意了。