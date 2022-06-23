世界上有兩大著名的運河，一是連接地中海與紅海的蘇伊士運河 ，讓來往歐亞的船隻不再繞道好望角；另一條就是連接大西洋與太平洋的巴拿馬運河，讓來往兩大西洋的船隻不再繞阿根廷的麥哲倫海峽。

位於北緯九度的巴拿馬運河是世界七大工程奇蹟之一，與蘇伊士運河同享「世界橋梁」的盛譽，它穿越巴拿馬地峽連接兩大洋，是世界重要的航運通道。

和朋友參加了公主號郵輪 十五天的旅程，最主要的就是等待一睹巴拿馬運河的全程穿越過程。熱帶地區的天氣常是晴時多雲偶陣雨，當日慶幸天公作美，一早陽光燦爛，清晨時公主號已在科隆等待入口。六時多我和室友就到十五樓觀景層的甲板上，找尋最好的位置，沒想到已經有人比我們更早來，占到最好的觀景視角。

在巡視是否還有空隙可以插入時，剛好碰到我們的團友已占了座位在視野最正中的地方，Yvonne讓我和她擠在一起，觀賞郵輪進入水閘的全程過程。

站在高處的觀景層，可清楚看到巴拿馬水閘式運河作業，從運河中線向兩側延伸十六點九里的地帶，為面積一四三二平方公里的運河區；巴拿馬運河全長八十一點三公里，水深十三至十五米，河寬一五二至三○四米，陸地湖的水位高出兩大洋二十六米。

從大西洋通過巴拿馬運河前往太平洋的船隻，必須克服二十六米的高度差，輪船要通過兩端各三道設計巧妙的船閘：米拉佛洛雷斯、佩德羅米格爾和加通的複合水閘升、降二十六米的水位才能航行兩大洋，船隻全程通過需要八小時。

巴拿馬運河就是由船閘和狹窄航道構成一個巨大水池，船閘均為雙道對閘門結構。當船隻駛進閘池後，數百噸的鋼閘門便緩緩關閉，閘池裡不斷開始注水，依據浮力原理輪船水漲船高，郵輪在兩岸電力機車的牽引下緩緩前進，再放掉池中的水，使船位降低而平穩地跨入另一大洋。這樣用分級水閘逐級升和降，讓輪船穿越運河與加通湖人 工水道，就能順利實現來往兩大洋的航行。

有意思的是，剛觀賞完第一道水閘，一場傾盆雨及時降落，全部遊客都跑回艙內，站在我旁邊、曾是台視主播也是台大教授的眭澔平正在製作旅遊節目，掛在架上的相機架都來不及取下，也去躲雨了，直到雨停才又繼續工作。

當船隻走完全程已是晚餐時間，看著遠方景色，濛濛的依山傍水，想著巴拿馬運河日與夜的暢通無阻，它讓世界縮短了距離，其地理環境及建造成果真不是一項簡單的工程。看著郵輪穿越巴拿馬運河，無疑是見證人類奇蹟的難忘時刻。