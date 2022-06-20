《老照片說故事》我與陳香梅

二○○○年十一月，陳香梅（右）參加世界華文作家協會第四屆年會時與作者合影。

一晃眼，飛虎隊陳納德將軍遺孀陳香梅自二○一八年三月離世已四年多了；她善於交際，談笑風生的音容仍歷歷在目，也勾起我與她相處交流的美好回憶。陳香梅勤於筆耕，不僅是中文寫作高手，還常常以英文發表，是聞名海內外的「多產女作家」。我與香梅大姐以文會友，在洛杉磯 相識相交。

千禧年歲末，世界華文作家協會第四屆年會在洛杉磯舉行，來自七大洋、四大洲一百多國家的兩百多名華文文學愛好者，萬里迢迢，相聚洛杉磯。負責承辦大會的正是北美洛杉磯華文作家協會，當年我是該會副祕書長，又是出席大會的代表。二○○○年十一月二日，大會在洛杉磯僑二中心隆重舉行，香梅大姐化著濃妝，盛裝出席。我有幸與她近距離交流，她待人親切，講話快人快語，當她得知我是上海人，即用道地正宗的上海話與我交談。

陳香梅的上海話講得細膩柔和，很有老上海的味道，鄉音很快拉近了我倆的距離。原來，一九四五年抗戰勝利後，她就落腳在上海工作和生活，可以說是老上海了；再說，陳香梅與陳納德將軍的愛情蜜月期正是在浪漫的十里洋場度過。一九四七年聖誕節 前夕，二十三歲的陳香梅與五十四歲的陳納德將軍在上海虹橋步上婚姻殿堂，而我現在上海的家也在虹橋。巧合的地點，讓我們的話題越來越多。

直至一九四九年，陳香梅隨陳納德將軍在上海開設的中美合作民航空運公司撤離上海，她才移居台北。與陳香梅的交談中，發現她對上海的熱情與情感，在字裡行間顯露無遺，瞼上不時蕩漾著甜蜜笑容。

香梅大姐得知我拜讀過她不少著作，例如散文詩集「遙遠的夢」、小說「寸草心」、「往事知多少」等書，她笑著說：「這些書都是一些我的經歷與情感故事，寫作離不開故事，但要寫出好的故事並不容易，寫作一定要講求真實，講真話寫出來的東西才會有生命力。」香梅大姐出版了五十多本中英文著作，每本書都能折射出不同時期的「陳香梅」，還能看見時代的身影。

二○○六年三月，世界華文作家協會第六屆會員代表大會在澳門 新世紀酒店召開，陳香梅風塵僕僕從紐約飛來澳門與會；本屆大會貴賓除了陳香梅之外，還有佛光山星雲大師、美國共和黨亞裔總黨部前主席陳本昌。我與香梅大姐第二次相見，感到格外親切，並一起在澳門度過四天難忘的「文學之旅」。大會內容豐富精采，各地作家協會的會務交流與文學論壇，讓人收穫頗多，其中，陳香梅的大會演講很受歡迎，令我印象深刻。

我還與香梅大姐一起走訪澳門大學，瞭解澳門教育現狀。她邊參觀邊提問，對部分問題還會打破砂鍋問到底，對事物敏銳的觀察力可見一斑。大會期間，香梅大姐接受澳亞衛視的訪問，暢談對世界華文作家的期許，成為當地媒體記者追蹤報導的新聞人物。

我便向香梅大姐簡要報告北美洛杉磯華文作家協會推展文學創作情況，並請她為我們作協雜誌題字，她欣然應允，拿起筆便在大會手冊扉頁上寫下「祝福洛城作家雜誌」，這也成了她留給我的珍貴紀念品。