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女兒的獨樂樂

巫嘉清

那年我們搬到加州吉爾來（Gilroy）小鎮，外子要開診所懸壺濟世，萬事起頭難，在不知道業務發展會如何時，必須戰戰兢兢，小心努力賺取經費，以免借貸太多。於是周末他開兩個小時車程，回去以前醫院的急診室當班二十四小時，下班後再匆匆趕回診所工作，其中的辛勞，苦不堪言。

兩、三個月後，診所業務穩定，他便辭了急診室的工作，專注自己事業；他也應眾要求，決定試試加開周六上午門診，這是額外的工作時間，不能要求員工來上班，我只好上陣幫忙。

那時女兒四歲半，非常乖巧聽話，但我們剛搬來小鎮，沒有什麼熟人可託看女兒，心想反正也只是三個小時而已，便帶著她到診所上班。

之前我們來找開業處時，有一個醫生正在蓋建新診所，我們便簽約等六個月，現在暫時跟一名外科醫生租借共用診所。外科醫生手術都在醫院做，診所清閒，所以他很樂意幫忙。

那天我把女兒安置在外科醫生的護士小姐黛比的辦公桌椅上，給她書本、紙筆，以及一些玩具、零食，叫她乖乖自己玩，媽媽不忙時會來陪她。女兒很聰明懂事，真的不打擾我，等到下班後，就帶她去吃午餐、冰淇淋，然後高興地回家。

周末過後的周一早上，送女兒上學後，我便到診所做事。黛比一見到我就笑說：「我知道你們周六帶女兒來開工了」「妳好聰明喔，如何知道的？」「哈哈，看。」她舉起用一個個紙夾連結起來的長長一串紙夾，「她把我桌上所有的紙夾都用完了」。「對不起啊，我不知道她這麼做，難怪她這樣乖不打擾我，下回叫她玩完後要拆好放回去。」「那倒沒關係，她乖乖地自得其樂多可愛，別對她說什麼，讓她玩下去。」

既然黛比這樣說，我就繼續讓她獨樂樂了幾個月，直到我們停止周六的看診服務。

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