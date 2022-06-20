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一次奇特的演出

劉震慰

一九八七年一月三十一日，也就是三十五年前，芝加哥交響樂團巡迴演出，要在舊金山戴維斯音樂廳表演，得知消息後，我立即買了第一場入場券，並且提前半小時進場。

我是個交響樂迷，中學時有一年暑假，在世伯毛瀛初家裡第一次聽到柴可夫斯基第四號交響樂曲，覺得輕鬆愉悅，從此就樂在其中了。

美國世界級著名的交響樂指揮家很多，最令我最崇拜和欣賞的就是喬治蕭特（Georg Solti）。他是當時影碟發行最多的人，也是艾美獎獲得最多的得主；他頎長的身影，指揮時手勢極大，直來直往，很少有轉圈或弧線動作，彷彿是在書寫仿宋體。

蕭特演出非常認真，對於每一名團員都寄予關注，經常在一段精妙演出後，會給一個嘉許的微笑，雖然只是一個輕微的表情，但看在我的眼裡倍感溫馨。

那次的演奏廳帷幕低垂，燈光明亮，台上靜悄悄地，這和往常柔和的氣氛很不相同，或許是我來早了？我安靜地讀著節目表，有觀眾陸續入場，但時間到了，不知怎的，舞台依舊沒有動靜；有人開始鼓噪，掌聲不斷且持續不墜，許久後，走出一名工作人員，在舞台中央安放麥克風。

掌聲暫停歇，過了好一陣子，一名穿著禮服的中年男子走上舞台說：「我們非常抱歉，載運芝加哥交響樂團服裝樂器和樂譜的兩輛大卡車，從德州來，中途遇到大雨迷失了方向，不過現在已經聯繫上了，所有的東西明天才會運送到。我們已經向舊金山交響樂團商借了，並且重新安排曲目，希望節目能盡快開始。」台下聽了一片錯愕，恍神後，大家才又齊聲拍掌，以示鼓勵。

又過了好一會兒，一架史坦威鋼琴推出，指揮家蕭特身穿白襯衫黑長褲，領口敞開，袖子捲起，沒打領結，也跟著出場。他扶著琴面向觀眾，鞠躬、坐下、調位、擦汗，開始彈一曲貝多芬奏鳴曲。曲畢，掌聲熱烈，他站起來，又不斷地鞠躬、拭汗，直到拿著大小提琴的四名演奏者上台。

在這小型節目開始前，有穿著禮服的中年帥哥報完曲目，之後便將麥克風撤走，聲音傳不到後座，噓聲頻起，或許，這就是令大師極不安的原因之一。

那晚臨時安排的選曲，打破了原先精心設計的節目，亂了套，但想必這些也是團員熟練拿手的，他們從慌亂情緒中很快沉澱下來，身為觀眾的我們，鼓掌為他們打氣，全場陷入一片亢奮中。相信這是戴維斯交響廳開幕以來最突出、也最狂熱的一次，百年難遇，應該也是演奏史上即興演出的頭一次。

一般演出中場會安排休息時間，以備緩和情緒；那晚為彌補延遲，緊接著就演奏壓軸樂曲，演員一出場，立即引起哄堂大笑。原來他們穿著牛仔褲、運動鞋、花襯衫、毛背心、鴨舌帽、短褲，甚至長筒雨靴也登台了，女團員們更是花俏。這一出格的演奏，或許連他們自己都不習慣，互相嘻笑，直到蕭特大師舉起指揮棒，燈光轉暗，氣氛才肅靜下來。大師棒子一揮，定音鼓帶著樂隊「咚咚」兩聲，逐漸開啟莫札特第三十五D大調，又名哈夫納（Haffner）交響曲，這是一首極受歡迎的曲子，四個樂章二十分鐘結束，稍短了些。

但原先安排美國現代作曲家柯瑞格連諾（John Corigliano）一九七七年譜寫的單簧管協奏曲（Clarinet Concerto），除了要整個樂團上陣，還需要大約三十分鐘的重頭戲節目，其間還必須容納一座大鋼琴，場面之浩大，按當時狀況是根本辦不到的。

全曲終了，七十五高齡的蕭特已略顯疲憊，但觀眾對他和芝加哥交響樂團精湛賣力的演出，除了如雷掌聲外，還瘋狂地直喊安可。大師介紹樂手，要他們一一起立接受喝采，一輪過後，大師再度鞠躬謝幕走進後台；本以為就此收場了，誰知掌聲一波接一波，逼得大師不得不和演員商議，一連三次，次次得到迴響。雖然都是短曲，但團員們似乎也被現場的熱情感染，表演得特別賣力。

四次安可聲下，「雙鷹旗下進行曲」響起，這是大家熟悉的曲子，同音共律，拍掌哼唱，台上台下打成一片。此曲結束，安可聲又起，這時蕭特鞠躬謝幕，並走向首席第一小提琴手那裡和他握手，久久不放，直到把他拉下舞台，這是一個很不尋常的招式，為百年難遇的歷史性一刻，拉下了帷幕。

再次得知蕭特大師消息是在十年後，一九九七年九月五日，他逝世於法國南邊一個濱臨地中海的小鎮Antibes，享壽八十五歲。

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