西班牙有鬥牛，我卻曾在中國農村鬥鼠。

上世紀六○年代我被下放農村，去接受貧下中農再教育 ，生活極其艱苦，缺吃少穿不算，還經常遭鼠害，不堪其擾。親身體會了為什麼魯迅在筆下把老鼠計數為「匹」，並不是因為鼠輩的體型大小，而是因為牠們實在太厲害了，牠們能夠像狂馬一樣飛奔、像豺狼一樣凶狠。

平日吃剩的飯菜，常遭鼠輩光顧，牠們除了作踐飯菜以外，有時還會留下幾粒鼠屎或者一灘騷臭的鼠尿，討厭至極；還將我食櫥上的鐵紗咬破，鑽進櫥內胡作非為。在農村沒有任何收入，生活必需品如油鹽醬醋、煤油火柴之類，只得靠飼養幾隻母雞下蛋，去供銷社換取，但我飼養的幾隻雛雞也沒有倖免於葬身鼠腹。

為了避鼠害，我把小雛雞放在籃子裡，再懸掛到屋梁上，其中一匹大鼠竟能飛簷走壁，從屋梁上鑽進雞籃裡將雛雞囓死。鼠輩們太囂張了，弄得我灰頭土臉、一籌莫展。

我不得不對鼠宣戰，採用捕鼠的彈簧拍來捕鼠，先在捕鼠拍的掛鉤上，裝一顆炒熟的香噴噴花生米當誘餌，將捕鼠拍放在牆角鼠輩們出入之處，可是往往只打了幾匹中小型的老鼠，始終沒有打到那匹危害極大的大老鼠。

發現牠經常光顧我的吊籃後，於是將捕鼠拍放在籃子裡並吊到屋梁上，可是那匹大老鼠就是不上鉤。據說，鼠鼻子的嗅覺很靈敏，牠會聞到捕鼠拍上留下死鼠屍體的味道，就會趨吉避凶不會上當。

於是我再想辦法，先將捕鼠拍用開水燙，去掉遺留的味道，曬乾裝上誘餌後放入吊籃中，上面再鋪滿玉米麩皮，只留誘餌和彈簧，這次竟然得手了。晚上看到那匹大老鼠，從屋梁上爬進了吊籃裡，不久就聽到「啪」地一聲響，捕鼠拍從懸掛的吊籃裡掉落下來，還連帶著那匹大老鼠。原來那匹凶猛的大老鼠已經被夾住了頭，足足有半斤重，帶著捕鼠拍還在暴跳，已經受了重傷仍在掙扎，只蹬了幾爪子，不久便壽終正寢，不動了。

鼠害消除，正享受著來之不易的和平安祥，過沒幾天，忽然聽到食櫥內響聲大作，糟糕，肯定又是一匹不速之客光臨了。幾天來牠一直盤踞在食櫥作威作福，投鼠忌器，我又沒法在食櫥內對牠開戰，往往是剛剛打開櫥門的一瞬間，一匹肥壯的碩鼠便飛竄而出，疾速不見了。

這匹碩鼠的個頭不遜於之前那一匹，而且牠就是喜歡躲進食櫥，我又陷入束手無策了。有一次牠又鑽進食櫥，我實在無計可施，就在外面用一根厚厚的竹尺大敲特敲，虛張聲勢；奇怪的是，裡面不再翻騰了，一片靜穆，我慢慢打開一扇櫥門，牠沒有立刻竄出，看到牠在裡面小心走動，用牠的尖鼻子到處嗅以尋找出口。

正當牠將尖鼻放在兩隻醬醋瓶子之間的縫隙，向外伸出時，我立即用尺條的側面向兩瓶之間輕輕打去；只打了一下，便準確無誤地打中牠的鼻尖，牠被打暈了立刻躺倒，我又一次鬥鼠獲勝。

其實鼠輩們是消滅不了的，因為牠跟人類一樣，是自然生態中的一員。遠古在中國的「詩經」就有描述「碩鼠碩鼠，無食吾黍」，說明幾千年前，鼠輩就與人類共存。

記得五、六○年代，當時中國最高領導人憑著絕對權力，號召全國人民大張旗鼓除四害，也就是老鼠、麻雀、蒼蠅、蚊子，但結果一事無成。絕對權力可以消滅人的肉體，卻消滅不了鼠輩的肉體，自然的力量是神聖的，任何個人意志根本不能與之抗衡，人類只能與自然共存。

為了避開鼠害，我丟棄了食櫥不用，家中不存食物，經常打掃保持清潔，來一個堅壁清野。鼠輩們無利可圖，也不再來騷擾，從此我們相安無事。