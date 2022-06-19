一九八一年九月，我懷裡揣著大學錄取通知書，肩上挑著一擔行李，在鄉親們親切的祝福聲中，第一次踏上了進城的行程。我知道，這次出遠門，母親特別高興，她要親自送我到縣城；這也是母親第一次去縣城，我們村離縣城有三十里山路，那時候連簡易公路也沒有，車自然是沒得坐的，只能步行。

母子倆走在彎彎的山道上，山谷的溪水潺潺作響，我肩上的扁擔一晃一晃的，發出嘎吱嘎吱的聲音，好像在吟誦著我們歡快的心情。母親邊走邊告訴我，衣服髒了怎麼洗、被窩髒了怎麼洗，說到這裡母親犯起愁來，她說：「崽啊，被子拆了你怎麼縫起來呢？你從來沒摸過針線。」我說：「娘，不用擔心呢，學校裡有女同學的，請女同學幫個忙不就是啦，再說還可以自己學著縫，當然肯定沒有娘縫得那麼好。」母親笑笑，好像放了心。

後來我每次回家，離別時，母親總要翻過一個又一個山頭送我，每當看著母親依依難捨的樣子，我就勸母親：「娘，您捨不得兒子，就同兒子到城裡去住一段時間。」母親也總是笑笑，「哪走得開喲，你爸也忙不過來，又不會做飯菜，家裡還有好多事要做。」聽到母親這些話，我總是慚愧地暗暗自責，也常常內疚地問自己：「什麼時候才能讓父母過上輕鬆一點的日子呢？」

新年春節，陪父母過年是我最開心的日子，覺得自己總算可以為父母做一點事情了。除夕年夜飯，我自己下廚，不讓父母動手，每年總要嘗試做兩個新式菜，讓父母換換口味；趕年集時，想辦法哄他們到集市逛逛，給他們買一、兩件他們捨不得買的衣服。

有一年，我本來是過了正月十五才回城，但單位突然有事，要我提前回去。回城的那一天，母親早早地做好了飯菜，還給我們一人倒了一杯自釀的米酒，母親一高興就多喝了幾口；為我送行時，剛跨過門檻，走了沒幾步，母親就身子一歪，跌倒在地上。

我趕忙扶起母親，要送她去醫院，但母親不肯，直說可能是酒喝多了點，有點醉了，不礙事的，要我趕緊去坐車，不要誤了單位的事。我安頓好母親，讓她好好休息，臨走時我叮囑母親，要是有病一定要去看醫生。

我忐忑不安地走到鎮上的班車停靠點，開往縣城的車子正要啟動，我快步跨上去，剛坐好，車子就開動了。坐在車上，心裡很不安，車子開了沒多遠，我就喊司機停車，司機怪怪地看我一眼，明顯有些不高興，但還是把車停下了；我向司機和乘客道了歉，便下車立刻奔向家裡。母親見我又回來了，站起來把我往外推，並說：「快去快去，娘不要緊的，有病自己會去看的，你還真是個傻孩子。」

過了幾年，我在省城買了房，按我們的習俗，住新房第一年，是一定要在新房過年的，我不能回老家陪父母，便把父母接過來一起過年。這是父母第一次到省城，我本想留兩老多住一段時間，但過了正月十五，父母就再也待不住了，天天喊著要回去。我知道強行留住他們，他們的心裡也不安逸，住著也是受罪，還不如順著父母的心意。

我有一個大學同學在省政府工作，知道我父母要回去，特意聯繫了一輛小車，想用小車把我父母送回家，這在當時是很有面子的事。但我知道母親這一輩子還沒有搭過火車，很想坐一回，我便回絕了同學的美意，決定送父母坐火車到邵陽。

那時只有綠皮火車，是慢車，從省城到邵陽只有四百多里路，卻要跑七個多小時。年邁的母親坐在火車上，卻像一個好奇的孩子，這裡看看，那裡瞧瞧，總是在尋找新奇的東西，她還拉著我陪她從車頭走到車尾，把所有的車箱走了一遍，看了一遍；她好像一直想弄明白一個疑問，火車哪裡有那麼大的力氣，能夠拖動長長的列車。母親奇異 的表情讓我明白，人的好奇心永遠不會消失，只是被繁重的俗務壓制住了。

當火車緩緩駛進邵陽站，透過車窗看到東方出現橙色霞光，不知不覺，我們在車上整整坐了一個通宵，誰也沒有瞇一下眼睛，但我們毫無倦意，臉上滿是快樂的神色。

下了火車，把父母送上邵陽開往縣城的班車，目送車子隱沒在薄薄的晨霧裡，我擠上了那輛掉頭回城的列車。這是我有生以來費時最多、路途最遠的一次送別，我很高興把它送給了自己的父母。母親送我時，我認識了一個慈祥、和善、寬厚的母親；我送母親時，認識了一個孩童般好奇的母親，讓我更加喜愛母親、敬重母親。