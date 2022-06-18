兩周前，老友阿珍發來微信 ，他們剛擁有一個孫女，相片上，她和先生抱著孫女，一臉有孫萬事足的幸福模樣，不由得想起他們相識相愛的往事。

八○年代，從中國的醫學 院畢業後，分發到內地一個三線建設基地醫院，和我前後到院的還有其他院校的阿珍和王月明，他們分到外科，我分到內科。阿珍是一個漂亮活潑的湖南姑娘，王月明不茍言笑，聊天後才知他和我還是老鄉；我和阿珍當了室友，王月明住在我們樓上。

王月明對外科的熱愛，有點像是宗教信仰，只要他有空，每台手術 都要去當助手或者觀摩，晚上也堅持到醫院圖書館讀文獻。阿珍也是一個很上進的姑娘，先是把王月明當偶像崇拜，漸漸地崇拜變成愛慕，每天和我聊最多就是王月明的話題，而且她隱約地感覺王月明也似乎對她有好感。

在八○年代，人們都比較矜持，總想等到一個機會或是那個人來捅破窗戶紙。我雖然暗自鼓動阿珍先表白，但心裡卻對自己的主意沒有自信，因為那個年代似乎女孩子主動有點不合時宜，偏偏王月明就是一個書呆子，缺乏主動性。

因為經常去外科找阿珍，因此我與外科的醫生、護士都很熟，外科護士長也是老鄉，而且她的小姑竟然是我高中同級不同班的同學，所以自然與她有一種親近感。護士長是一個熱心的人，很想請她從中撮合一下，但是她嘴太快，又怕萬一不成，傳出去的話雙方會尷尬。

事情的轉機令我們意料不到，有一個周五下午，阿珍慌張地跑到我們內科室，一把將我拉到辦公室外面的陽台；她告訴我有兩個女孩來找王月明，說是王月明以前實習醫院的護士，要王月明陪她們去醫院附近的九龍山遊玩，其中一個女孩對王月明特別熱情。

她滿臉焦急問說：「怎麼辦呢？」我說：「別慌，王月明的態度如何？也很熱情嗎？」阿珍說：「倒是沒看出來王月明有多熱情，但是妳也知道王月明一直都是嚴肅有餘、活潑不足的。」這倒是事實，我安慰阿珍說：「兵來將擋，水來土掩，先讓外科護士長打聽一下具體消息，然後再想辦法。」

阿珍離開後，我就給護士長打電話，讓她問一下王月明怎麼安排那兩個女孩，因為王月明與護士長也是老鄉，憑著護士長的熱心，應該很容易摸清情況。

在食堂吃晚飯時，看到王月明和兩個女孩在一起吃飯，其中一個女孩確實是對著王月明很熱情，看樣子阿珍碰到一個強勁的情敵了。阿珍心情受影響，買來的飯菜只吃了幾口就倒掉了。

晚飯後，我趕緊到護士長家探問情況，護士長說，王月明安排那兩個女孩住在院裡的招待所，明天兩個女孩自己在縣城遊玩，周日陪她們去九龍山，然後她問我為什麼要打聽這個？事到如今，我也不藏話了，就把阿珍的心事講給她聽。她一聽就哈哈大笑，說他們一直在開王月明的玩笑，說他暗戀阿珍，並慫恿他去表白。

我緊張詢問，那王月明是什麼態度？護士長說，王月明每次都是羞澀的笑，然後表示：「不要亂說。」我問：「你們為什麼覺得王月明喜歡阿珍？怎麼看出來的？」護士長說：「王月明的性格對誰說話都有點衝，但對阿珍就明顯溫和，每次只要是阿珍主刀的手術，王月明都要找藉口到手術室去轉一下，阿珍值夜班時，他也會來科室辦公室坐一陣子，美其名是說整理病歷。阿珍模樣嬌俏，性格又好，兩人年齡相當，又在同一個科室，日久生情也是自然的。」

我問：「那要如何知道王月明的真實想法，又不能讓阿珍難堪？」護士長說：「明天午飯時間，我們去探一下王月明的態度。」我說：「好，但是不能先暴露阿珍的心事。」護士長說：「那當然。」我回宿舍告知阿珍我們的計畫，那一晚，阿珍肯定是輾轉難眠。

第二天午飯時間，我招呼王月明同我和護士長到角落坐一桌，護士長直截了當地問王月明是否與兩個女孩中的其中一個談戀愛？王月明極力否認，我說那為什麼她們會來找他？王月明說他不知道，既惱火又尷尬，還不得不接待。

護士長說：「人家大老遠過來，不盡地主之誼也不禮貌，我給你出個主意，明天叫阿珍和她（作者）一起在適當時間暗示她們，阿珍是你的女朋友，斷了她們的念想，你覺得如何？」王月明聽聞此言，慌忙四處張望一下，然後囁嚅著問：「是不是應該先問一下阿珍。」

我仗著與他是老鄉，平時說話就比較隨便，激將他說：「男子漢大丈夫，大大方方表個態。」他便說：「我沒問題。」我逗他說：「是不是早就圖謀不軌？」他轉移話題說：「那好嘛，明天我們一起去。」

第二天是周日，我們一行五人就坐車去九龍山，走路時，我叫王月明替阿珍揹包，有意無意讓王月明與阿珍走在一起，還把我們院長希望院裡年輕人互相談戀愛、不要捨近求遠的觀點，當笑話講給她們聽，暗示王月明和阿珍正在遵循院長的教導，連「近水樓台先得月」這種話都說出口，就差明說他倆在談戀愛。

我這一番良苦用心，終於讓那兩個女孩悟出真諦，隨之遊興大減，草草逛了一圈，就直接從九龍山打道回府了，從此再也沒有出現。

阿珍不好意思立即公開她和王月明的關係，我被迫當電燈泡。直到夏天又有幾個畢業生到來，其中兩個女孩分在內科，又住我們隔壁，我們很投緣結為好友，趁此機會擺脫當電燈泡的窘境，阿珍和王月明也順水推舟地公開出雙入對。

想想他們的姻緣我也助了一臂之力，攜手幾十年，如今還有了第三代，為之高興的同時，也有那麼一點小小的得意。