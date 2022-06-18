一次偶然機會，在YouTube上看到「養鴨人家」這部老電影 ，勾起許多回憶。記得還在台灣念東吳大學時，學校在外雙溪旁，中影公司攝影 棚就在附近，好幾次想和同學闖進去看拍戲，始終未能如願。

「養鴨人家」一片因為寫實風格，受到一致好評，也獲得金馬獎，當時想看這部電影，似乎還得買黃牛票才能入場，讓我印象格外深刻。

數十年後重觀此片，感慨萬千，五○年代的台灣人純樸善良，令人懷念不已。我居住的老家就有好幾處養鴨人家，他們赤著腳在鴨塘餵食、驅趕，鴨群嘰嘰呱呱的聲響不絕於耳，滿地泥濘汙濁，鴨屎異味四溢，不是影片中那麼美麗的畫面。鴨農收入微薄，生活十分艱苦，養鴨人家的子女很少有升學 的機會。

如今台彎的社會型態改變，人民生活普遍改善，原始的鴨寮恐怕不常見了。

「養鴨人家」女主角唐寶雲，因該片一時紅透半邊天，她那圓圓的臉蛋、甜美的笑容、輕盈苗條的身材，是許多少女心目中的偶像，我也曾是她的粉絲。基於好奇，忍不住上網查看她的近況，沒料到她早在一九九九年過世，享年才五十五歲；她的婚姻不美滿，最後還落得精神錯亂。世事無常，銀幕上的美好事物，往往和現實生活大不相同，令人惋惜。