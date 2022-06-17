工作了半個世紀後，終於退休 了，原以為退休後時間充裕，卻比上班還忙；不同的是，做的事都是取悅自己，好似回到無憂無慮的童年，玩耍、發呆、想入非非。

我的童年在大城市度過，城市有城市的繁華，卻也擁擠喧囂；年少去鄉村務農，鄉村有鄉村的寧靜，亦嫌單調枯燥。來美四十年久居郊區小鎮，既可享受都市的五光十色，也可欣賞大自然的古樸秀麗，故而選擇退休後繼續住在郊區。

在小鎮住了多年，散步常經過一個公園，有野餐區、兒童樂園 和棒球場，原以為公園無獨特之處；退休後不趕時間，步入公園深處，棒球場後面竟是一片自然保護地，保留森林原生態。退休生活給我更多時間去發掘身邊細小的美好，時而跟老友結伴散步，共進午餐，品味周邊風光。退休數年的外子也終於有了「玩伴」，約定每周外出玩一天，時而去附近景點或當地公園，興致高就去外地，不再匆忙，安心盡興一如童年。

童年時，好友住在我家樓上，她的母親是美術出版社編輯，一有機會就去她家，從床底下拉出大鐵皮箱子，裡面裝著幾百本連環畫，一看一下午，天黑才戀戀不捨回家。有時她家地板上坐滿樓裡的孩子，跟隨小人書在各自的世界周遊，留在人間的是翻動書頁的聲音。如今又能一下午看書了，且不必坐地板，退休三個月看了八本書，很過癮。

有一名玩伴的媽媽出過國，她家的玻璃櫃裡擺放著有金髮長辮、穿著花邊白襯衣、五彩背帶裙的外國娃娃；還有俄國多彩木蛋，大的套著小的，打開天藍色的大木蛋，從裡面變出赤橙黃綠青藍紫、不同花紋、大小不一的九個木蛋，稀罕美麗，當時讓我瞥到了外面五彩繽紛的世界。

眼下身處多元，各種活動應接不暇，三月大學舉辦時政講座分析俄烏戰爭；四月沿海公路舉行馬拉松賽，琴師身穿黑色燕尾服，在路邊擺放的白色三角鋼琴上彈奏古典樂助興；五月亞太裔傳統月，當地華人舞龍遊行 ，緬懷華裔移民史。

童年的苦惱是老受大人管，不能在屋子裡撐傘，不能把鞋脫得東一隻西一隻，晚上九時一定要睡覺等規定；如今可好，傘隨便撐，鞋子隨便扔，睡覺時間呢？一名退休朋友鬧鐘撥到凌晨一時，提醒自己必須上床。

我曾經每天早上被鬧鐘叫醒，苦苦掙扎才睜開眼睛，現在每天睡到自然醒。童年的另一遺憾是沒有錢，害得我常在玩具店、書店、食品店前放慢腳步，如今想要什麼就買什麼，再也無需經過大人批准。

童年有的是精力、時間和好奇，放學後十五分鐘的路程，不知怎麼變成了兩、三個鐘頭，跟同學聞過了校園裡的每朵玫瑰花；為了一路上見到多少隻「吊死鬼」（從樹上倒掛下來的蟲子）爭執不休；看熟食店的師傅斬雞切肉，牛皮紙包了肉，紙上馬上滲出了油；坐在路邊的低矮圍牆上，從樓上的窗裡傳出鋼琴聲，溫暖的春風輕柔拂過。

有人說，人生每個階段均有缺憾，年少有時間有精力卻沒有錢，青壯年有錢有精力卻沒有時間，老年有錢有時間卻沒有精力，如果同時擁有金錢、時間和精力，那是人生難得的「黃金時代」，要趕緊享受。

享受無需山珍海味，也無需高朋滿座，而是隨心所欲、自由自在，做任何事可快可慢、可長可短、可放可收。工作壓力煙消雲散了，我也終於注意到以前忽視的美麗，陽光下百花絢麗，鄰家窗台上胖貓向外張望，書櫥裡放著尚未讀完的英文小說，法國點心店飄出羊角麵包的牛油香；立在滑板上的小哥飛速滑過馬路中心，農貿市場上民間歌手自彈自唱，草地上兒童雀躍，海邊長椅上老夫婦十指相扣，清新的海風拂面吹來。不是童年，勝似童年。