四川的方言話裡，把幼童成長過程，從懵懂無知到逐漸懂得基本道理，叫作「懂事了」；有某項重大的變化，特別稱為「醒事了」。這篇小文，是由於初中二年級時對一名老師的侮辱，感到自責。

一九五七年秋季，我進入初中，黃振鉞老師教漢語課，所講授的漢語拼音讓我終生受益，現在電腦打字使用漢語拼音，就是當年打下的基礎。此外，留給我深刻印象還有黃老師能在學校醫務室值班，給學生看病開藥，聽說他以前是一名軍醫。

黃老師還到學校圖書館 頂替過，辦理學生借書還書。一名當過軍醫的老師能看病、能授課、還幫忙管圖書，這在剛進中學的新生心中，認為他既能幹又勤勞。

但到了一九五七年冬天，上級不讓黃老師給學生看病了，說他是「舊軍醫」，只能去圖書館服務，所擔任的漢語課還在繼續傳授。初一下學期，黃老師不能上課，成了圖書館的第二名老師。後來我才知道，黃老師因為當過「舊軍醫」，雖在反右派運動中謹言慎行沒被歸類為右派分子，但卻被審查，最終定性為「歷史反革命分子」，於是被剝奪了上講台的資格。

黃老師此前頂替值班，無論是看病還是管書，都是普通教師的「本職分外之事」，是他在被審查期間，對他的特別指派；黃老師本人自然也想著盡量多幹點事，以求得審查能順利過關。

一九五八年冬天，學生食堂從原有的「八人一桌」共餐制，改為各自憑飯票買飯吃，由黃老師當賣飯票的會計。有一次，我和另一個同學錯過了開飯時間才要買飯，黃老師當時已經鎖好了飯票箱子，關了賣飯窗口，表示不賣飯了。

於是我與黃老師發生爭執，我突然講了非常不禮貌的損人惡語：「你一個反革命分子，為啥不給我們買飯？」這幾句惡語，把黃老師氣得臉色大變，要拉兩個學生去教導處論理。自然，兩個學生不去教導處，也沒有買到飯。一件小事，因惡語傷了黃老師，後來我多次懊悔，那樣傷害老師真是罪過。

之後抓階級鬥爭的社會風氣越來越重，一九五九年的初中學生，竟有同學被提出來批判鬥爭，要求其他學生畫清思想界線。這讓初涉人世的學生緊張頭上有一把劍，可能隨時落下來砍人，不敢隨便說話。

在各個基層單位裡，都有被劃定為「敵我矛盾」的「分子」們，譬如我所憶述的黃老師，「分子」失去了本來的職務，淪落為打雜工，成為搞運動時的活教材、活靶子。一旦成為「分子」，連無知的幼童學生都有恃無恐地惡語相加。

那時對中學生們的教育 中，幼稚孩童學到了鬥爭、記得要劃界線，終於釀出了文革時期學生大肆批鬥老師的現象。成年之後，我悟出階級鬥爭論是分層統治的手段，如今羞愧鼓勇，寫出幼稚年代對老師的惡行，深為自責。願黃老師在泉下接受一個醒事了的學生，幾十年後遲來的道歉。