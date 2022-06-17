《老物件情懷》永遠的天鵝

紙摺的天鵝。

一隻用紙摺的天鵝，姿態優美，我放在書架上已有二十多年了，每當我看見天鵝，就想起了王家姆媽。

王家姆媽是一名平凡卻又偉大的母親，她有著美麗、慈祥的臉孔，為人熱情真誠，我在三十多年前來美不久就認識她。第一次相遇是在她的小外孫一周歲的生日派對，在洛城一幢獨立洋房裡，她和王伯伯一起接待我和先生；當她聽到我是上海人時，立刻用熟悉的家鄉話與我親切交談。她非常理解剛來異國的留學生所遭遇到的生活艱辛和文化語言障礙，鼓勵我們堅持下去。這些沁人心扉的交談，頓時把我們之間的距離拉近了。

王家姆媽一九四九年隨丈夫從上海去台灣，在那裡生育、撫養了五個兒女。她是平凡的，每天在家燒飯、買菜、織毛衣，把家裡收拾得乾乾淨淨；她又是偉大的，為了支持丈夫在外全心全意工作，她負責五個孩子的學業檢查，詢問孩子們在學校上課情況，讓每個孩子在做完功課後，都能收拾好自己的東西，養成有條理的好習慣，並教導兒女要正直善良、助人為樂。

當孩子們在台灣畢業後紛紛來美國深造，王家姆媽則隔海相助，隨時為孩子們提供諮詢和郵寄他們需要的東西。當他們成家立業後，王家姆媽又和退休後的夫君跨洋來到華盛頓地區，幫助兒女照顧下一代。

當王家姆媽知道我生下雙胞胎兒子時，欣喜萬分，立即送來許多嬰兒用品。一九八八年起，她每隔幾個月都會送來一大包兒童衣服，十多年如一日，我和孩子們都非常感恩和敬重她；深受王家姆媽助人為樂的精神感召，我也經常給朋友送去需要的東西。

王家姆媽是個美食 家，燒得一手好菜，對美食的品味更是一流；有一次，我用乾香菇泡發後剪成黃鱔樣，裹菱粉油炸後，用老抽加糖燒了一盤素黃鱔，她嘗了一口就讚不絕口，立刻指出這是上海功德林素菜館的名菜。我非常喜歡王家姆媽燒的菜，色香味俱全，美味可口，她還喜歡製作各式西式點心，教我烘焙核桃 塔和杏仁餅。

後來，王家姆媽不幸得了子宮頸癌和胃癌，做了切除手術 ，而後，她又做了股肱筋關節移置和大腸局部切除。十年輪椅人生，她活得非常堅強，堅持每天生活自理，幫孩子們編織各種美麗的毛衣，用紙折疊各種玩具，她疊的花籃絢麗多彩，折的小狗活潑可愛，特別是她用無數小三角紙摺疊的天鵝，配上靈動的眼睛，栩栩如生。

王家姆媽送我一對天鵝，我珍藏二十多年，她仙逝那年，有一隻天鵝飛走了，另一隻天鵝永遠留在人間。今年八月是王家姆媽一百周歲冥壽，冀以此文紀念她。