《老照片說故事》台北熱門樂團

「今日」雜誌拍下的台灣樂團團體照。作者為最後一排的左四，穿著條紋襯衫、戴墨鏡、手持吉他。

戰爭對於人類永遠是浩劫，一九六一至一九七五的越戰也不例外；在同時期，駐台美軍曾經高達一萬兩千多人，隨著美軍帶來的是西洋歌曲，即所謂的「熱門音樂」。

為了供應美軍休閒，在台北的飯店夜總會應運而生，由本土樂團成員演唱在美國流行的熱門歌曲，既有在統一飯店表演的「電星」、中央酒店的「石器時代」、華國飯店的「MJD」（時光樂團的前身）；還有由印尼 僑生組成由金祖齡帶領，在喜臨門夜總會的「雷蒙」以及在國賓飯店的「Action」。除了駐唱外，這些樂團也在美軍俱樂部跑場，除了華裔 樂團外，也有由美軍子弟組成的「鵝媽媽樂團」。

在這段期間，台視的「青春旋律」、中視以及華視供應全台歌迷一睹台北樂團風采。一九六八年，「今日」雜誌為報導台灣西洋音樂盛況，拍下史無前例的團體照。我當時參與的石器時代樂團也恭逢其盛，我本人站在最後一排的左四，穿著條紋襯衫、戴墨鏡、手持吉他；在我的右邊高舉右手者為在二○一八年已往生的歌手張建蓉，左邊為歐陽菲菲。

往事已矣，五十四年飛逝而過，台灣第一代搖滾歌手金祖齡於二○一四年在紐約逝世，有幾個僑生樂手返回僑居地，鵝媽媽們也返美。隨著越戰結束及美軍撤離，夜總會一一關閉，樂團的朋友也各奔東西，我只能在這幀泛黃的照片中尋回舊夢，給所有的樂團朋友獻上衷心祝福。